La capsule SpaceX revient sur Terre après une mission de 6 mois à l’ISS

SpaceX peut cocher une autre réalisation de sa liste – terminer avec succès une mission ISS, maintenant que ses astronautes ont atterri sur Terre de manière grandiose.

Elon MuskLa capsule Dragon de Dragon a atterri en toute sécurité lundi soir, sautant en parachute dans le golfe du Mexique sans encombre … astéroïde.

Regardez Dragon quitter la @space_station et revenir sur Terre avec les astronautes de Crew-2 → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/5Pb3CtfIAU – SpaceX (@SpaceX) 8 novembre 2021 @SpaceX

Cela a peut-être fait paniquer certaines personnes … mais rassurez-vous, c’était juste l’équipage d’Endeavour qui a torpillé dans notre atmosphère après avoir été en orbite pendant plus de 6 mois. En effet, c’était l’équipage SpaceX/NASA abattu dans l’espace en avril… ‘memba ça ?!?

Les astronautes qui sont montés étaient Shane Kimbrough, Megan McArthur, Akihiko Hoshide et Thomas Pesquet … et ils se sont reliés à la Station spatiale internationale, où ils ont fait des recherches et du travail sur le terrain pendant tout ce temps.

Maintenant qu’ils sont de retour et que la mission est apparemment un succès, Elon peut dire avec fierté qu’il a aidé à ramener les États-Unis dans l’espace après une interruption de plusieurs années. La dernière fois que nous étions là-bas pendant une période prolongée, c’était au début des années 2010, mais ce programme a été interrompu par la NASA, c’est-à-dire jusqu’à ce que SpaceX relance les choses avec ce lancement.

Un joli exploit … et cela place définitivement Elon plus haut sur le totem de la course spatiale du milliardaire, aux côtés de gars comme Jeff Bezos et Richard Branson — qui n’est pas parti tout aussi loin comme les fusées/capsules SpaceX.

Oh, et BTW – l’équipe ici a eu un petit problème de salle de bain en descendant … La NASA leur a conseillé de ne pas utiliser les toilettes à bord – en raison de dysfonctionnements qui les rendaient inutilisables – ils ont donc dû improviser pour leurs fonctions corporelles . Oui, vous l’avez deviné… des couches pour tout le monde!!!

NBD, ils ont géré la situation de merde avec professionnalisme et humour.

Quoi qu’il en soit, bienvenue à la maison !!! Offrez à ces gens de la poudre pour bébé.