La capture de maskinongé géant sur un lac glacé pourrait avoir «écrasé» un record de 64 ans

Un pêcheur du Minnesota semble avoir battu un record d’État vieux de 64 ans avec la prise nocturne d’un maskinongé de près de 56 livres.

« Les rumeurs sont vraies ! Nolan Sprengeler a écrit sur Facebook après sa capture lundi d’un maskinongé de 55 livres et 14,8 onces au lac Mille Lacs.

Le record actuel, 54 livres, a été établi au lac Winnibigoshish en 1957.

Sprengeler, 27 ans, de Minnetonka, a déclaré à FTW Outdoors qu’il avait soumis mardi sa demande de record au ministère des Ressources naturelles du Minnesota. Au moment de ce poste, il n’avait pas eu de réponse de l’agence.

Sprengeler a déclaré à KARE 11 que lui et certains de ses amis profitaient peut-être de la dernière nuit de pêche avant que le lac ne soit trop recouvert de glace pour pêcher depuis un bateau. La température de l’air était de 18 degrés lorsqu’ils ont traversé la glace près de la marina pour accéder à des eaux plus profondes.

Sprengeler poursuit le record de capture et de remise à l’eau (57-1/4 pouces) depuis des semaines. Mais le maskinongé qu’il a débarqué lundi, « après une bataille rapide et quelques secousses de tête ridicules », était profondément accroché et n’a pas réagi lors de la tentative de libération.

« Je n’avais pas réalisé à quel point ce poisson était géant jusqu’à ce que je le sorte du filet et appelle immédiatement Kevin [Kray] pour aider avec les photos de copains », a écrit Sprengeler. « Il mesurait une longueur incroyable de 57,75″ avec une circonférence de 29 ».

« L’heure suivante a été consacrée à essayer de la faire libérer. Finalement, nous avons réalisé que cela n’allait pas se produire et avons pris la décision de l’amener à une échelle certifiée et d’écraser le record de l’État du Minnesota. »

Mardi, le poisson a été pesé dans un magasin UPS à Golden Valley.

À titre de comparaison, l’International Game Fish Assn. répertorie comme record du monde tous engins un maskinongé de 67 livres et 8 onces capturé à Lake Court Oreilles dans le Wisconsin en 1949.

– L’image du haut montre Nolan Sprengeler (à gauche) et Kevin Kray posant avec le maskinongé géant