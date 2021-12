La capture nocturne de maskinongé géant bat un record de 64 ans

Un pêcheur du Minnesota a battu un record d’État vieux de 64 ans avec la prise nocturne d’un maskinongé de près de 56 livres.

« Les rumeurs sont vraies ! Nolan Sprengeler a écrit sur Facebook après sa prise le 22 novembre d’un maskinongé de 55 livres et 14,8 onces dans l’eau glacée du lac Mille Lacs.

Le précédent record, 54 livres, avait été établi au lac Winnibigoshish en 1957.

Sprengeler, 27 ans, de Minnetonka, a soumis sa demande de record au ministère des Ressources naturelles du Minnesota le 23 novembre. Mardi, le DNR a annoncé qu’il avait certifié la capture de Sprengeler comme un record.

Sprengeler, photographié à gauche, pêchait avec Kevin Kray et Zack Skoglund. Les pêcheurs ont dû briser la glace lors de leur lancement au crépuscule du bateau de Sprengeler pour accéder à des eaux plus profondes et libres.

« Lors de notre dernier spot de la soirée vers 21h, j’ai senti une tape au bout de ma ligne. J’ai combattu le poisson contre le bateau et Kevin Kray l’a pris pour moi », a déclaré Sprengeler au DNR. « Après avoir essayé de ranimer le poisson pendant environ une heure, nous avons réalisé qu’elle n’allait pas y arriver. Nous avons pris la décision d’amener le poisson pour qu’il soit pesé sur une balance certifiée.

AUSSI SUR FTW À L’EXTÉRIEUR : Pouvez-vous repérer le serpent à sonnettes dans la cour de l’homme de l’Arizona ?

Sprengeler a fait peser le maskinongé le lendemain matin sur une balance certifiée. Il a ensuite apporté le poisson à un bureau des pêches du MRN à des fins d’identification.

La température de l’air était de 18 degrés alors que les pêcheurs s’aventuraient à travers la marina remplie de glace.

Sprengeler avait poursuivi le record de capture et de libération (57-1/4 pouces) mais le maskinongé qu’il a atterri, « après une bataille rapide et quelques secousses de tête ridicules », était profondément accroché et n’a pas réagi lors de la tentative de libération.

À titre de comparaison, l’International Game Fish Assn. listes comme le tout record du monde un maskinongé de 67 livres et 8 onces capturé à Lake Court Oreilles dans le Wisconsin en 1949.