La capture simultanée devrait être la fonction caméra incontournable de 2022

Les smartphones phares d’aujourd’hui regorgent de fonctionnalités d’appareil photo. Des agrafes comme le HDR, le mode nuit et le mode portrait à l’astrophotographie, à la prise unique, à la gomme magique et au mode Clone, les modes ne manquent vraiment pas si vous voulez faire preuve de créativité (ou si vous voulez simplement une meilleure photo).

En disant cela, il y a une fonctionnalité que j’aimerais vraiment que les fabricants d’Android adoptent en 2022, et c’est la capture de photos simultanée.

Lorsque nous parlons de capture simultanée, nous entendons prendre deux photos ou plus à la fois. Et non, nous ne parlons pas de la fonction Dual Sight ou « Bothie » popularisée par les téléphones Nokia de HMD, vous permettant de prendre une photo via la caméra arrière et le tireur avant. Nous entendons des photos prises simultanément via différentes caméras arrière ou plusieurs photos distinctes prises simultanément via la même caméra. Ce n’est pas une nouvelle fonctionnalité, mais c’est une fonctionnalité qui, je pense, devrait être beaucoup plus répandue.

Une brève histoire de la capture simultanée

L’un des premiers exemples de cette technologie est venu avec les combinés Lumia Windows Phone de Nokia. Des appareils tels que les Lumia 1020 et 1520 offraient la possibilité de capturer simultanément des images en pleine résolution (38MP et 19MP respectivement) et suréchantillonnées (5MP) en 2013. Cela signifie que vous avez une image à éditer et une autre image qui est plus petite, plus propre et plus propice au partage.

Le plaisir ne s’est pas arrêté là avec ces téléphones, car ils offraient également une capture JPEG et RAW simultanée. Oui, vous pouvez capturer une photo RAW pleine résolution et un JPEG suréchantillonné de 5 MP. C’était un autre exemple de la façon dont la capture d’image simultanée peut être pratique, vous offrant un fichier pour une édition non destructive et un fichier plus petit pour le partage à nouveau. C’est en fait l’un des exemples les plus courants de cette fonctionnalité sur le marché aujourd’hui, avec Google, Sony, OnePlus et Vivo offrant tous une capture RAW + JPEG simultanée sur certains appareils.

Les goûts de Nokia, Samsung et LG ont tous proposé des astuces de capture d’appareil photo simultanées au cours des années passées.

Samsung est un autre exemple marquant d’entreprise qui a adopté cette fonctionnalité. Cependant, des appareils tels que le Galaxy Note 8 et le Galaxy S9 Plus de 2017 se sont appuyés sur cela pour une capture simultanée via deux caméras arrière différentes. La fonction dite de double capture vous a permis de prendre une photo à partir de l’appareil photo principal et une prise de vue au téléobjectif 2x en même temps. Et c’est une fonctionnalité qui est restée un incontournable de Samsung jusqu’à l’année dernière.

LG a également touché à cette tendance, car le LG V40 offrait non seulement des aperçus de la triple caméra arrière (voir ci-dessus), mais offrait également la fonction Triple Shot fin 2018. Le téléphone a en fait capturé des photos l’une après l’autre plutôt que simultanément, mais le processus semblait assez rapide. Il a même mis en place une animation janky mais soignée qui vous permet de zoomer et dézoomer d’un plan à l’autre.

L’industrie a joué avec ces types de fonctionnalités pendant un certain temps, mais c’est maintenant le bon moment pour les OEM d’adopter encore plus les astuces de capture simultanée.

Utilisation du matériel puissant d’aujourd’hui

C. Scott Brown / Autorité Android

Les processeurs modernes sont plus que capables de capturer des images simultanément. Par exemple, le SoC Snapdragon 888 qui alimente de nombreux produits phares d’aujourd’hui prend en charge la possibilité de capturer trois photos de 28MP à la fois, ou les capacités de double caméra 64MP+25MP. Pendant ce temps, le chipset Dimensity 1200 prend en charge la sortie double caméra 32MP + 16MP. L’Exynos 2100 de Samsung offre également un traitement simultané des données à partir de quatre capteurs de caméra différents.

Les processeurs de téléphone de 2022 font monter la barre encore plus haut en ce qui concerne les prouesses multi-caméras et multi-images. Le Snapdragon 8 Gen 1 prend en charge simultanément la capture triple caméra 36MP ou la prise en charge de la double caméra 64MP+36MP. Le chipset de Qualcomm prend même en charge 240 prises de vue 12MP en mode rafale (au lieu de 120) et 30 images de traitement d’image multi-images, illustrant à quel point la bande passante est disponible. Le prochain Dimensity 9000 est tout aussi impressionnant, offrant une capture triple caméra 32MP et une capture vidéo triple 4K HDR.

Les processeurs modernes prennent en charge la capture d’images simultanée multi-objectifs – nous avons juste besoin des fabricants pour l’inclure.

Les possibilités sont alors presque infinies avec le matériel moderne, et nous aimerions certainement voir les entreprises ressusciter les modes de capture simultanés existants et les améliorer.

Pour commencer, l’ancienne fonction de double capture de Samsung pourrait s’étendre à la capture triple ou même quadruple caméra. Cela permettrait aux utilisateurs de capturer plusieurs perspectives à la fois, telles que les objectifs principaux, ultra-larges, à courte portée et périscopiques. Cela peut être utile pour des situations telles que des scènes de paysage urbain ou de paysage, ou toute autre scène où vous envisagez de prendre des photos avec plusieurs facteurs de zoom de toute façon.

En plus de Google, OnePlus, Sony et Vivo prenant déjà en charge la capture simultanée RAW et JPEG, nous aimerions également voir quelques autres fabricants proposer cette approche de la technologie. Ceci est particulièrement pertinent maintenant que Apple, Samsung et Vivo prennent en charge les prises de vue RAW améliorées pour un montage plus avancé.

Robert Triggs / Autorité Android

Il existe même quelques options de prise de vue totalement différentes que les marques pourraient mettre en œuvre pour offrir une expérience photographique plus unique. Nous serions ravis de voir les fabricants proposer une capture de photos simultanée en haute résolution et en pixels, par exemple. Cela vous permettrait de recadrer la prise de vue haute résolution plus tard si vous le souhaitez, tout en vous offrant un cliché propre et plus petit.

Nous avons également récemment vu Apple proposer des profils de couleurs personnalisables, et une prochaine étape logique serait de permettre aux utilisateurs de prendre deux photos à la fois avec chaque cliché en utilisant un profil de couleur spécifié différent. Nous serions alors en mesure de garder celui que nous aimions le plus sans avoir à revenir en arrière et à prendre une autre photo. Après tout, Apple vous donne déjà deux fichiers (avec et sans flou) lors de la prise de vue en mode portrait.

Une résolution, un profil de couleur et des images améliorés par l’IA nous permettraient de choisir la meilleure photo sans avoir à refaire la prise de vue.

Que diriez-vous de déployer cette technologie sur Pixels, en prenant une image avec le curseur d’ombre tout en haut et une autre avec le curseur d’ombre réduit ? Ou quelque part entre les deux. Qu’en est-il d’une pression sur l’obturateur pour prendre une photo avec le mode AI d’un smartphone activé et une autre avec le mode désactivé ? Il y a un large éventail de possibilités.

Pourquoi s’arrêter aux images ?

Robert Triggs / Autorité Android

L’intelligence de capture simultanée ne se limite pas non plus aux photos. Les téléphones phares de Huawei et Samsung, ainsi que le Xiaomi Mi 11 Ultra vu ci-dessus, proposent un double mode d’enregistrement. Cela enregistre la vidéo via deux caméras, qu’il s’agisse d’une caméra avant et arrière ou de deux caméras arrière. Dans le cas de Xiaomi, vous pouvez choisir de combiner les deux flux vidéo en une seule vidéo en utilisant un format côte à côte, ou il peut cracher deux fichiers vidéo 1080p séparés dans un rapport hauteur/largeur plus traditionnel.

C’est une fonctionnalité vraiment intéressante, et nous aimerions voir plus de fabricants prendre le train en marche, en particulier lorsqu’il s’agit de proposer des fichiers vidéo 16:9 séparés. Néanmoins, le silicium d’aujourd’hui prend en charge des fonctionnalités telles que la vidéo triple 4K, montrant que l’enregistrement simultané via jusqu’à trois caméras arrière est également à portée de main.

Cependant, la capture simultanée via deux caméras ou plus présente quelques défis, le premier obstacle étant lié à la chaleur. Nous avons déjà vu des marques se détourner de l’enregistrement «illimité» à 960 images par seconde introduit par la série Snapdragon 888, apparemment pour des raisons thermiques. Et nous n’avons pas non plus vu de nombreuses entreprises proposer la capture vidéo simultanée, probablement pour les mêmes raisons.

Les flux vidéo multi-caméras simultanés sont déjà une réalité avec certaines marques, mais il reste encore quelques défis à surmonter.

Un autre défi soulevé à juste titre par le représentant de Motorola, Rahul Desai, dans une interview avec la société de stabilisation vidéo iMint est la qualité et la stabilisation vidéo. L’interview couvre spécifiquement l’utilisation par Motorola d’une caméra arrière et avant pour une vidéo simultanée, mais cela s’applique également à deux caméras arrière ou plus.

Desai a noté que « De plus, les caméras simultanées attirent beaucoup plus l’attention sur la stabilisation vidéo en soi, car vous pouvez clairement voir si une caméra est plus stabilisée et a de meilleurs algorithmes que l’autre. En conséquence, cela aura l’air plus professionnel s’ils sont stabilisés en séquence. Cela concerne probablement davantage l’enregistrement de deux flux vidéo en un seul fichier dans un format côte à côte, mais c’est toujours une chose à laquelle les fabricants doivent penser.

La capture d’images simultanée est clairement moins ambitieuse que la capture vidéo simultanée, nous aimerions donc voir cette technologie arriver sur plus de téléphones en 2022 et au-delà. Après tout, si le Galaxy Note 8, le Lumia 1520 et le LG V40 offraient tous des versions différentes de la technologie il y a des années, il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas en voir plus aujourd’hui. Lorsqu’elle est associée aux meilleurs appareils photo d’aujourd’hui, à plusieurs objectifs et à l’intelligence artificielle, la capture simultanée devrait être une caractéristique remarquable.

