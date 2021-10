La caravane de migrants rejette les offres de visa des autorités mexicaines et continue de se diriger vers les États-Unis

Une caravane massive de milliers de migrants a rejeté une offre de visas humanitaires pour certains des voyageurs et poursuit son voyage vers la frontière des États-Unis.

L’Institut national mexicain des migrations a déclaré dans un communiqué qu’il offrait des visas humanitaires aux femmes et aux enfants de la caravane, mais a déclaré qu’il avait été rejeté par les dirigeants de la caravane, qui est partie du sud du Mexique la semaine dernière.

Oct 2021 : Une femme faisant partie des milliers de migrants venant vers le nord dans le cadre de la caravane de migrants.

L’un des dirigeants a déclaré à . qu’ils se méfiaient des autorités qui, selon eux, leur avaient rompu leurs promesses dans le passé – et que l’accord les impliquait de se rendre dans des refuges gouvernementaux et éventuellement de se déplacer d’un État à l’autre.

Les migrants, actuellement à Ulapa, partiront plus tard samedi et se dirigeront vers Mapastepec alors qu’ils marchent la nuit pour combattre la chaleur de la journée alors qu’ils tentent d’entrer aux États-Unis via la frontière sud – où il y avait plus de 1,7 millions de rencontres de migrants au cours de l’exercice 2021.

L’organisateur Luis Garcia Villagran avait déclaré à Fox News plus tôt cette semaine qu’il y avait environ 4 000 migrants dans la caravane, dont 1 256 de moins de sept ans, plus de 400 entre sept et 18 ans, plus de 100 bébés de moins d’un an et 65 femmes enceintes.

Alors que les hommes célibataires sont pour la plupart refoulés en vertu de l’ordonnance de santé publique du titre 42 de l’ère Trump, l’administration Biden n’a refusé qu’une fraction des unités familiales et n’applique pas le titre 42 aux enfants non accompagnés. En septembre, 75 % des adultes célibataires ont été expulsés en vertu du titre 42, tandis que seulement 27 % des unités familiales ont été expulsées.

La caravane est composée de migrants d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud ainsi que d’Haïti et d’autres pays. Des milliers de migrants principalement originaires d’Haïti ont submergé le secteur de Del Rio le mois dernier – avec 15 000 migrants campés sous le pont à un moment donné.

Contrairement aux caravanes qui ont fait la une des journaux en 2019, celle-ci mettra beaucoup plus de temps à se rendre à la frontière américaine. Le gouvernement mexicain a interdit aux camionneurs de laisser les migrants faire du stop, ils devront donc parcourir à pied les 2 500 milles jusqu’à la frontière du Texas. Alors que de nombreuses caravanes sont finalement démantelées par les autorités mexicaines, celle-ci a continué jusqu’à présent. Lors de son premier jour de voyage, il a percé une ligne de forces mexicaines mises en place pour les arrêter.

27 octobre 2021 : des migrants se dirigent vers la frontière américaine.

La caravane intervient alors que les États-Unis sont en pleine mutation dans leur mise en œuvre des protocoles de protection des migrants – connus sous le nom de politique « Rester au Mexique ». Un tribunal fédéral a ordonné à l’administration Biden de remettre en œuvre la politique de l’ère Trump qui maintenait les migrants au Mexique en attendant leur procédure. La Cour suprême a confirmé l’ordonnance.

Vendredi, le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a de nouveau publié une note visant à mettre fin au programme, bien qu’il ait déclaré que l’agence se conformerait à l’injonction jusqu’à sa levée.