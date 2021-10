La Caroline côtière n ° 16 essaime la Louisiane Monroe dans une victoire de 59-6

Grayson McCall a lancé pour 212 verges sur 13 des 13 passes avec deux touchés à Isaiah Likely alors que le n ° 16 Coastal Carolina a remporté une victoire de 59-6 sur Louisiana Monroe pour commencer le match de la Sun Belt Conference samedi.

Les Chanticleers (1-0 Sun Belt) ont débuté 5-0 pour une deuxième saison consécutive et ont remporté 16 de leurs 17 derniers matchs au cours des deux dernières saisons.

McCall était déjà le leader FBS en pourcentage d’achèvement et n’a eu aucun mal à maintenir cela contre les Warhawks (2-2, 1-1). Il a mené Coastal Carolina aux buts sur les cinq possessions de la première mi-temps pour une avance de 38-3 à la pause, puis a regardé le reste du match depuis la touche.

Probablement eu cinq réceptions pour 95 verges, y compris des captures de 5 et 30 verges de McCall.

Brayden Bennett a des passes de touché de 10 et 29 verges pour les Chanticleers.

La défense de Coastal a tenu son deuxième adversaire consécutif sans touché, limitant les Warhawks à 203 verges, tandis que ses équipes spéciales ont bloqué un botté de dégagement pour un touché pour la deuxième fois cette saison. CJ Beasley a bloqué le botté de dégagement de Devyn McCormick au deuxième quart et Aaron Bedgood l’a retourné sur 9 verges pour un touché.

Chandler Rogers, partant pour le quart-arrière blessé de Louisiana Monroe Rhett Rodriguez, a lancé pour 100 verges et une interception.

L’EMPORTER

Louisiana Monroe : Les Warhawks espéraient avoir un certain élan après avoir battu Troy la semaine dernière lors de leur premier match de Sun Belt. Mais Coastal Carolina a montré que le programme de première année de Terry Bowden avait du chemin à parcourir avant de rivaliser avec les meilleures équipes de la ligue.

Coastal Carolina : Attendez-vous à plus de regards sur McCall et l’offensive des Chanticleers alors qu’elle se poursuit sur la saison de conférence. McCall a complété 69 des 86 passes pour 1 113 verges et 10 touchés contre une seule interception.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

Invaincu Coastal Carolina continuera probablement sa lente ascension dans le classement national après avoir battu les Warhawks surclassés.

SUIVANT

Louisiana Monroe ouvre un homestand de trois matchs contre Georgia State samedi soir.

Coastal Carolina joue à Arkansas State jeudi soir.