La Caroline du Sud pourrait ramener l’exécution par un peloton d’exécution ⋆ .

La Caroline du Sud va bientôt devenir le quatrième État des États-Unis à ramener l’exécution par peloton d’exécution.

Mic rapporte qu’après un vote 66-43, les législateurs de l’État de Caroline du Sud ont voté en faveur d’un projet de loi qui permettrait aux détenus condamnés de choisir entre être abattus ou électrocutés. Ce serait le «choix de Sophie» qui leur serait offert en cas de pénurie de médicaments utilisés pour des injections mortelles.

Le gouverneur républicain Henry McMaster a déclaré qu’il signerait le projet de loi en mars après son adoption initiale au Sénat.

Le projet de loi était en grande partie une mesure soutenue par les républicains et a suscité de vives remarques de la part des démocrates d’État. Le leader démocrate de la Chambre des communes, Todd Rutherford, a déclaré que le projet de loi permettait «des formes barbares de punition qui sont plus médiévales que modernes». Rompant avec son parti, le représentant républicain Jonathon Hill s’est également opposé à la mesure, affirmant: «La peine de mort ne rend-elle pas l’injustice permanente?»

«Si vous êtes cool avec la chaise électrique, vous pourriez aussi être cool de brûler sur le bûcher», a ajouté Hill.

«Les Américains ont tendance à vouloir que la peine de mort soit aussi hygiénique que possible», a expliqué Andrew Novak, spécialiste de la peine de mort, à FiveThirtyEight. «C’est un acte de violence d’État, mais nous ne voulons pas qu’il soit violent.»

Kimberly Amadeo, économiste et présidente de World Money Watch, a expliqué que «la gravité et la complexité de la demande de la peine de mort augmentent son coût» et «cela coûte à un État 56 000 dollars par an et par détenu rien que pour payer le personnel, sept fois plus que le le coût de la dotation en personnel d’un camp de gardiens pour les détenus à sécurité minimale. »

Les rapports ont constamment répété que la peine de mort coûte très cher.

Cela n’entre même pas dans les problèmes moraux les plus importants liés à la peine de mort, notamment les nombreuses personnes qui se trouvaient dans le couloir de la mort et acquittées en raison de nouvelles preuves ADN, celles emprisonnées et exécutées en raison de preuves scientifiques obsolètes et les facteurs de race. , la classe et la maladie mentale en jeu.

L’année dernière encore, Nathaniel Woods a été exécuté par injection létale en Alabama, malgré des problèmes en jeu pour savoir s’il était directement responsable de la mort de trois policiers de Birmingham, en Alabama, en 2004, alors qu’il n’était pas le tireur. Notre système de justice est imparfait et biaisé, ce qui rend difficile la justification de la peine de mort parrainée par l’État parce qu’ils peuvent et ont eu tort.

Les trois autres États qui autorisent l’exécution par peloton d’exécution comme méthode secondaire sont l’Utah, l’Oklahoma et le Mississippi.

