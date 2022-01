La Caroline marque sept de suite pour un retour improbable

La nouvelle année a déjà apporté le chaos dans la LNH, et ce n’est même pas vieux d’un jour.

Lors de la liste des matchs de la LNH samedi après-midi pour débuter en 2022, les Blue Jackets de Columbus détenaient une avance de 4-0 sur les Hurricanes de la Caroline à mi-parcours. Puis, avec un peu plus de 10 minutes à jouer en deuxième période, Steven Lorentz a ouvert la marque pour les Hurricanes. Et puis la Caroline a continué à marquer. Et marquer.

Dix minutes après le début de la troisième période, les Hurricanes ont complètement effacé le déficit de 4-0 grâce à un décompte de Nino Niederreiter. Puis, 16 secondes plus tard, Ethan Bear a donné une avance de 5-4 aux Hurricanes avant que la Caroline n’en ajoute deux de plus pour faire bonne mesure pour la victoire de 7-4.

Parlez d’un retour sauvage et improbable de Carolina. Sérieusement, même les statistiques du match de samedi sont complètement dingues de toutes les manières imaginables.

L’équipe des médias sociaux des Hurricanes a également connu un tour de fortune hilarant alors que l’équipe a terminé son retour pour l’un des matchs de hockey les plus fous que nous ayons vu cette saison.

Voici les sept buts sans réponse que les Hurricanes ont marqués en route vers leur victoire spectaculaire le premier jour de 2022.

Blue Jackets 4, Hurricanes 1 : Steven Lorentz, 10:49 seconde période



Blue Jackets 4, Hurricanes 2 : Brady Skjei, 5:55 seconde période



Blue Jackets 4, Hurricanes 3 : Brady Skjei, 13:07 troisième période



Blue Jackets 4, Hurricanes 4: Nino Niederreiter, 9:26 troisième période



Ouragans 5, Blue Jackets 4: Ethan Bear, 9:10 troisième période



Hurricanes 6, Blue Jackets 4: Steven Lorentz, 8:01 troisième période



Ouragans 7, Blue Jackets 4 : Andrei Svechnikov, 2:30 troisième période