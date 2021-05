La carrière d’Alexander Nübel pris dans un bras de fer au Bayern Munich

Selon un rapport de Sport Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), le gardien de but suppléant du Bayern Munich, Alexander Nübel, est tiré dans deux directions différentes pour la saison prochaine:

Ce qu’il pense est le meilleur pour sa carrière Ce que veut le club

Selon le rapport, Nübel a l’intention de partir par prêt, mais le front office du Bayern Munich aimerait qu’il reste pour éviter d’avoir à acheter un autre gardien de but:

Alexander Nübel est déterminé à quitter le FC Bayern en prêt afin de reprendre la pratique des matches. Cependant, les patrons du club sont opposés et veulent garder Nübel car lui permettre de partir signifie devoir signer un nouveau numéro deux qui coûterait de l’argent. [@SPORTBILD] pic.twitter.com/IsVLwcQj0r – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 25 mai 2021

Le rapport est cependant allé encore plus loin et a plongé dans certaines des actions des coulisses entourant Nübel de la saison dernière et de certains événements actuels:

Manuel Neuer respecte Nübel et sa capacité, mais était «ennuyé» par le débat constant autour de Nübel. Neuer n’est toujours pas disposé à rester absent, de sorte que le joueur de 24 ans peut avoir plus de temps de jeu. Même face au SC Freiburg, Neuer ne voulait pas rater le match. Le manager Julian Nagelsmann ne fait pas confiance à Ron-Thorben Hoffmann et Christian Früchtl pour jouer un rôle majeur en cas de blessure de Neuer. Le nouveau patron veut une sauvegarde fiable. Le plan de Nagelsmann serait de prêter Nübel et de signer un back-up établi, mais le front office du Bayern Munich n’est pas favorable à une telle décision à ce stade.