La carrière de boxe de Jake Paul: 6 moments clés depuis qu’il a rejoint le sport

À ce jour, Tyron Woodley a été le concurrent le plus légitime de Jake Paul à ce jour. Encore une fois, Woodley n’est pas un boxeur professionnel expérimenté, mais son menton et sa capacité à donner un coup de poing sont toujours là. Woodley est devenu le premier adversaire de Paul à sortir du premier tour et a décoché un tir qui a apparemment laissé Paul abasourdi. Finalement, Woodley a perdu le combat dans une décision partagée des juges. De tous les challengers précédents, Woodley est sans aucun doute le plus notable, mais encore une fois, un adversaire qui avait peu ou pas d’expérience de la boxe professionnelle.