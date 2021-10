La carrière du duo de Tottenham «s’effondre» alors que Nuno a dit d’éviter les terribles stars

Chris Sutton a affirmé que deux stars de Tottenham semblaient « s’effondrer » après la défaite contre Vitesse Arnhem.

Les Spurs se sont donné un travail important à faire en Ligue Europa Conference après avoir perdu 1-0 aux Pays-Bas. Nuno Espirito Santo a aligné plusieurs stars internationales, mais elles semblaient lentes dès le départ.

En effet, les hôtes avaient l’air de la meilleure équipe et finalement a remporté la victoire avec une douce volée.

Malgré un manque d’expérience sur le banc, Tottenham avait neuf joueurs internationaux dans son équipe de départ.

Harry Winks et Dele Alli – qui étaient auparavant bien en contact avec l’Angleterre – étaient deux d’entre eux.

S’exprimant lors de l’analyse du match par BT Sport, Sutton a critiqué la paire pour son manque d’impact contre Vitesse. L’hôte Jermaine Jenas a noté qu’il y avait un manque de leadership et de compréhension.

Sutton a déclaré : « C’est une responsabilité individuelle et collective. J’ai été vraiment déçu par Harry Winks et Dele Alli, deux joueurs que nous avons vus dans le passé et qui sont les meilleurs joueurs.

«Mais pour une raison quelconque, leurs jeux s’effondrent en ce moment. Ils doivent vraiment mettre leurs idées à l’épreuve.

« La question est de savoir s’ils ont un avenir à Tottenham. Comment Nuno le voit-il ? Ils n’étaient pas les seuls.

Winks a longtemps été lié à un éloignement des Spurs. En effet, Everton se serait renseigné sur un accord de prêt avant la fenêtre de transfert de janvier.

Alli, quant à lui, aurait un intérêt du nouveau régime à Newcastle.

Néanmoins, aucun des deux milieux de terrain n’est actuellement devant Pierre-Emile Hojbjerg et Oliver Skipp dans l’ordre hiérarchique de Nuno.

Le manque de désir de Tottenham claqué

Glenn Hoddle a déclaré: « Il n’y a pas de créativité, personne ne voulait diriger le jeu là-bas et marquer son autorité et dire à Nuno: » Je suis votre homme, je peux entrer dans votre première équipe « .

« Mais aussi aller gagner ce match, un match important pour eux. Ils n’étaient pas prêts pour ce test, je suis très, très déçu.

Sutton a fait écho à ces commentaires. Il a déclaré: « On pourrait dire que c’était une deuxième équipe de Tottenham, mais combien de ces joueurs sont sortis du terrain ce soir et ont fait penser à Nuno: » Savez-vous quoi, nous pouvons penser à le jeter dans les 11 premiers et lui faire confiance ». Rien. »

Malgré la défaite, Nuno a insisté sur le fait qu’il se félicitait de l’opportunité de remettre des minutes à ses stars marginales et de les impliquer dans ce qui sera un «horaire difficile».

La prochaine tâche de Tottenham est un derby de Premier League à Londres contre West Ham dimanche,

