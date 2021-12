La carrière du pouvoir à Gérone

03/12/2021 à 20:26 CET

Marc Brugues

Après avoir digéré les coups des deux promotions frustrées consécutives en première division, de Manchester, où le City Football Group, l’un des propriétaires de Gérone, a le siège, la satisfaction du moment de l’équipe est maximale.

Pas tant à cause de la trajectoire vers la Ligue, qui se rapproche progressivement des positions de leader et est déjà à trois points des places des barrages, mais surtout pour voir comment tout le travail effectué dans le domaine de la carrière qu’il porte fruit.

Les joueurs aiment Valery Fernández, Arnau Martínez, Ramon Terrats ou Ibrahima Kebé Ils sont plus que consolidés dans l’équipe première et, maintenant, en raison de l’avalanche de pertes dues aux blessures subies par l’équipe, le pouls de Míchel Sánchez n’a pas tremblé lorsqu’il s’agit de se tourner vers la filiale et de donner la priorité à plus de jeunes de l’escouade.

A tel point que cette saison sept jeunes de la filiale ont déjà fait leurs débuts en équipe première (Óscar Ureña, Gabri Martínez, Àlex Sala, Ricard Artero, Dawda Camara et Sulei Camara). Le résultat du bon travail de l’Académie était visible avant-hier à Puertollano, où les jeunes de la carrière ont non seulement démontré qu’ils pouvaient être titulaires mais étaient chargés de décider du match. Dawda, Artero et Monjonell ont même marqué leurs premiers buts sous le maillot rouge et blanc.