« La carrière est l’une des clés de la survie de Joventut »

15/12/2021 à 20h33 CET

Aito García Reneses Il a déclaré ce mercredi dans le média Joventut de Badalona que travailler avec la carrière est « l’une des clés de la survie » du club de Badalona après son retour au club dont il a dirigé la première équipe entre 1983 et 1985 et 2003-2008.

L’entraîneur entraîne actuellement six joueurs de l’académie deux fois par semaine sur les courts adjacents du Palau Olímpic, dont certains ont déjà fait ses débuts dans la Ligue Endesa, qui devrait être le prochain à former l’équipe première : Zsombor Maronka, Kris Helmanis, Miguel Allen, Yannick Kraag, Adrià Domenech et Rubén Prey.

Aíto a commenté que l’équipe catalane « reste en bonne position » dans les différentes compétitions parce que Il « remplace » par d’autres jeunes formés dans sa carrière ceux qui quittent le club « quand ils atteignent un certain niveau et que vous avez des offres supérieures ».

Le dernier exemple est celui de l’attaquant Joel Parra, qui a occupé la place laissée vacante dans le quintette de départ vert-noir de Xabi López-Arostegui, qui a décidé l’été dernier de ne pas accepter l’offre de Joventut et a signé pour Valencia Basketball.

García Reneses considère que ces joueurs « vivent le club est la catégorie dans laquelle ils jouent », ce qui signifie que lorsqu’ils atteignent la première équipe « il n’est pas nécessaire de leur inculquer les valeurs » de l’entité.

Le technicien, qui aura 75 ans dans cinq jours, a déclaré que travailler avec ces six jeunes « me satisfait personnellement » et il était « heureux » de pouvoir le faire pendant le congé sabbatique qui a été pris après avoir dirigé les quatre saisons précédentes à Alba Berlin.

Interrogé sur l’objectif de ses entraînements avec ces joueurs, le coach a assuré qu’il s’agissait « d’essayer de les aider » et s’est dit convaincu qu’ils « en profitent sûrement pour être meilleurs dans leurs équipes respectives, qu’elles soient liées (CB Prat Joventut), l’équipe junior ou première ».

Les six joueurs ont moins de 19 ans et cette jeunesse fait qu’Aito les voit « toujours verts à certains égards, mais peu à peu ils s’améliorent ».