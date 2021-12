La carrière et la chute de Bill Cosby seront racontées dans une nouvelle émission Showtime

Bill Cosby a peut-être été libéré de prison après trois ans et demi pour agression sexuelle cette année, mais cela ne signifie pas que le grand public a pardonné ses péchés. Le créateur de Cosby Show et sa disgrâce feront l’objet d’une série en quatre parties qui sera bientôt diffusée. La série Showtime intitulée Nous devons parler de Bill Cosby examinera s’il est possible ou non de séparer Cosby l’artiste de Cosby l’homme.

La série est dirigée par W. Kamau Bell et sera diffusée en quatre parties. C’était l’un des titres de non-fiction les plus médiatisés annoncés pour le Festival du film de Sundance 2022. Les docuseries offrent également un aperçu approfondi de la carrière historique et de la vie personnelle de Cosby en dehors du scandale, faisant la chronique de sa vie et de son travail ainsi que de « peser ses actions contre son influence mondiale incontestable ». La série comportera plusieurs entretiens avec d’autres comédiens, commentateurs culturels, journalistes et femmes qui partagent leurs rencontres les plus personnelles et les plus poignantes avec Cosby.

Cosby a été accusé d’agression sexuelle par plus de 60 femmes. En 2018, il a été envoyé en prison pour avoir drogué et agressé sexuellement Andrea Constand à son domicile en 2004, un employé de l’Université Temple. Sa condamnation a été annulée en juin de cette année en raison d’un détail technique.

Un synopsis de la prochaine série en quatre parties se lit comme suit : « Pouvez-vous séparer l’art de l’artiste ? Devriez-vous même essayer ? Bien qu’il existe de nombreuses personnes à propos desquelles nous pourrions poser ces questions, aucune ne pose un défi plus difficile que Bill Cosby. »

Les producteurs exécutifs de la série sont Bell, Andrew Fried, Katie A. King, Dane Lillegard, Jordan Wynn et Sarina Roma. King est également showrunner.

Bell, qui a grandi en étant un grand fan de Cosby, admet avoir ressenti la douleur des accusations concernant Cosby qui ont été révélées. « En tant qu’enfant de Bill Cosby, j’étais un grand fan de toutes ses émissions et je voulais être comédien à cause de lui », a-t-il déclaré, comme le rapporte NME. « Je n’aurais jamais pensé lutter un jour contre qui nous pensions tous que Cosby était et qui nous le comprenons maintenant. Je ne suis pas sûr qu’il voudrait que je fasse ce travail, mais Cliff Huxtable le ferait certainement. »