La carrière internationale légendaire de Lionel Messi obtient enfin la reconnaissance qu’elle mérite

La première victoire complète du trophée de niveau senior de Lionel Messi avec l’Argentine était bien méritée et a forcé même ses critiques les plus loyaux à réévaluer son héritage international. Messi avait tout gagné pour le FC Barcelone, disaient-ils, mais qu’en est-il pour son pays d’origine ? Maintenant, il a « retiré l’épine », comme il l’a dit, et peut pointer vers une victoire majeure dans un tournoi avec l’Argentine.

Alors que les exploits de Messi dans cette Copa América étaient impressionnants, ce n’était pas sa première performance individuelle légendaire au niveau international.

Par exemple, Messi a été le meilleur assistant du tournoi cinq des sept dernières fois où il a disputé une compétition avec l’Argentine. Lors des éditions 2011. 2015. 2016. et 2021 de la Copa América, ainsi que de la Coupe du Monde de la FIFA 2018, Messi a mené (seul ou à égalité) la compétition pour la plupart des passes décisives. Seules la Copa América 2019 et la Coupe du monde 2014 lui ont échappé à cet égard.

Messi a également remporté trois prix du meilleur joueur, lors de la Coupe du monde 2014, lors des éditions 2015 et 2021 de la Copa América. Il aurait peut-être également pu le remporter en 2016, mais ayant précédemment refusé de remporter le prix en 2015 après avoir perdu la finale, le comité a peut-être choisi un joueur différent pour éviter une situation embarrassante.

Il a fait cinq fois partie de l’équipe du tournoi, trois fois lorsqu’il a remporté le titre de meilleur joueur, ainsi qu’en 2007 2016.

En quatre tournois, il a également été l’homme du match le plus souvent – 2014. 2015, 2016 et 2021.

Enfin, il a été pour la première fois meilleur buteur de ce dernier tournoi.

Lionel Messi pour l’Argentine Gagnant

Jeux olympiques d’été de 2008

Copa América 2021 Meilleur joueur

Coupe du monde 2014

CA 2015

CA 2021 Meilleur buteur

CA 2021 Meilleur assistant

2011 CA

CA 2015

CA 2016

Championnats du monde 2018

CA 2021 La plupart des MOTM

Championnats du monde 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2021 TOUT

Championnats du monde 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2021 – Luis Mazariegos (@luism8989) 12 juillet 2021

Étonnamment, il a coché toutes les cases de la dernière Copa América. Il a été le meilleur buteur, le meilleur assistant, la plupart du temps l’homme du match, faisait partie de l’équipe du tournoi et a remporté le prix du meilleur joueur. Oh, et bien sûr, il a également soulevé le trophée. Il est peut-être le seul joueur à le faire dans un tournoi international majeur.

Il a contribué à neuf des 12 buts de l’Argentine, soit 75 %, ce qui est étonnant. Et Messi a également marqué lors de la fusillade contre la Colombie et, bien sûr, a été capitaine de l’équipe. Les joueurs argentins ont exprimé une pure admiration pour ses qualités de leader, qui ont par le passé été remises en question par les médias.

Et parlons du Brésil et de l’Argentine. L’Argentine, avant ce match précédent, n’avait étonnamment jamais remporté de match de compétition contre le Brésil au Brésil. C’était aussi la première défaite du Brésil au stade Maracanã depuis 1950 (le célèbre Maracanazo, lorsque l’Uruguay a choqué le Brésil lors de la Coupe du monde.) C’était aussi la première fois que le Brésil ne remportait pas la Copa en jouant à domicile, après avoir réussi tous les autres temps qu’ils étaient hôtes.

Même au-delà de l’histoire, ce Brésil était considéré comme beaucoup plus fort que l’Argentine. Non seulement ils étaient les champions actuels et jouaient à domicile. ils étaient meilleurs dans le classement de la FIFA (#3 contre #8), plus valorisés en termes économiques par Transfermarkt.com (913m contre 646m), et considérés comme les favoris dans les cotes de paris. Le Brésil avait également remporté 11 de ses 12 derniers matchs, faisant match nul, et avait dominé ses adversaires 30-4. Non seulement cela, mais ils avaient gardé des draps propres dans 7 de leurs 9 derniers matchs. Il s’agissait également de la deuxième défaite de Tite face au Brésil dans un match de compétition depuis sa nomination en 2016.

Enfin, un mot sur les Jeux Olympiques d’été. Messi a remporté une médaille d’or en 2008. Bien que ce ne soit pas un honneur au niveau de la Copa América, il convient également de le féliciter pour ce qu’il est. Les équipes olympiques ont une limite d’âge, mais la limite d’âge n’est pas très restrictive. Les joueurs de moins de 23 ans sont autorisés, ce qui est une limite d’âge plus élevée que presque tous les tournois. La plupart des clubs ont des équipes de jeunes jusqu’à 19 ans, et la Coupe du Monde de la FIFA avec restriction d’âge la plus élevée est U-20. Ce ne sont pas des jeunes joueurs ici, mais des professionnels à part entière qui se trouvent être des jeunes. De plus, les équipes sont autorisées à aligner trois joueurs de tout âge, ce qui représente près d’un tiers d’un onze de départ. Par exemple, le Brésil a amené Ronaldinho pour ce tournoi de 2008. Encore une fois, ce n’est pas au niveau des autres tournois, mais il devrait y avoir droit.

Après cela, nous pouvons parler de la nature historique de Messi en Argentine en particulier. Il est le joueur argentin le plus capé et son meilleur buteur. Et il n’est qu’à un but d’égaler Pelé pour la plupart des buts internationaux pour un Sud-Américain. Gardez à l’esprit que les qualifications sud-américaines ont généralement des matchs beaucoup plus difficiles que ceux de tout autre continent. Bien qu’il y ait des équipes moins favorisées dans la compétition, elles sont bien au-dessus d’un bon pourcentage des ménés d’Europe tels que les îles Féroé, Andorre et Saint-Marin.

Beaucoup de ces petits pays européens n’ont même pas d’équipes entièrement professionnelles. En revanche, alors que la Bolivie a toujours été l’équipe la moins recherchée d’Amérique du Sud, elle est une classe au-dessus de ces équipes semi-pro et les jouer à l’altitude de La Paz est un énorme défi. Souvent, même l’Argentine et le Brésil sont tout à fait heureux d’échapper à une visite en Bolivie avec un tirage au sort. L’Argentine a même perdu 6-1 à La Paz avec Diego Maradona comme entraîneur.

C’est une longue façon de dire : la réputation internationale de Messi aurait dû être louée même s’il n’a jamais remporté cette dernière coupe.

Et encore…

Si Messi avait fait tout cela et n’avait pas remporté un tournoi international majeur, les gens l’auraient probablement encore attaqué. C’est la nature cruelle du jeu, bien sûr. Mais après avoir remporté un trophée, il est temps de revenir sur ces tournois et de s’émerveiller. Quelle est la place de Messi dans l’histoire parmi les plus grands joueurs internationaux de tous les temps ?