La carte Blackout de Black Ops 4 arrive sur Call Of Duty Mobile

Un ajout massif est à l’horizon pour Call of Duty Mobile. La carte Blackout du mode Battle Royale de Black Ops 4 du même nom arrive sur Call of Duty Mobile le 22 septembre dans le cadre de l’une des plus grandes mises à jour du jeu populaire à ce jour.

Blackout, les fans se souviendront peut-être, était le premier coup d’Activision dans le genre bataille royale. C’était très apprécié, mais Activision a choisi de poursuivre Call of Duty: Warzone à la place, laissant Blackout derrière lui. Mais il revit grâce à Call of Duty Mobile.

Blackout dans Call of Duty Mobile semble être similaire à la version console/PC de la carte, avec de nombreux points d’intérêt contenant des références aux cartes populaires de Black Ops comme Nuketown, Array, Ghost Town, Firing Range et Verruckt. “Certaines zones sont presque identiques à leurs incarnations multijoueurs, tandis que d’autres ne sont que vaguement basées sur leurs environnements connus”, a déclaré Activision.

Il n’est pas immédiatement clair si Blackout remplace la carte Battle Royale existante de Call of Duty: Mobile, ou si elle fonctionnera à ses côtés comme deuxième option. Quoi qu’il en soit, il arrive sur Call of Duty: Mobile dans le cadre du deuxième anniversaire du jeu après la sortie du jeu en octobre 2019.

Call of Duty Mobile a dépassé 500 millions de téléchargements sur les plates-formes mobiles plus tôt cette année, ce qui correspond à environ un téléchargement pour 15 personnes sur Terre. Le jeu est gratuit et tire son argent des microtransactions.

Dans d’autres nouvelles, la version bêta multijoueur de Call of Duty: Vanguard est en cours, bien que les tricheurs ne soient pas les bienvenus.

Les grands changements pour Call of Duty Mobile arrivent alors qu’Activision Blizzard fait face à un procès de l’État de Californie pour discrimination et harcèlement sexuel des femmes.

