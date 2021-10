La carte Caldera de Call of Duty Warzone est datée, les propriétaires de Vanguard bénéficient d’un accès anticipé de 24 heures

Call of Duty : l’Avant-garde arrive sur les étagères dans une semaine, et lorsque la dernière entrée de la série FPS de longue date arrivera enfin, nous allons également voir les changements les plus répandus à Call of Duty : Zone de guerre depuis le lancement du compagnon Battle Royale gratuit.

Plutôt que les changements progressifs que nous avons vus sur Rebirth Island et Verdansk jusqu’à présent, vous pouvez vous attendre à une nouvelle carte complète, cette fois située dans le Pacifique; Caldeira.

Dans une nouvelle mise à jour massive, Activision a détaillé les plans de déploiement de la nouvelle mise à jour Warzone – ainsi que le lancement de Vanguard proprement dit.

Tout d’abord, la date : Call of Duty: Warzone Pacifique se lance le 2 décembre, et toute personne qui récupère Vanguard peut accéder au jeu plus tôt et se connecter 1er décembre.

Ensuite, regardons Caldera : la nouvelle carte a plus de 200 points d’intérêt, un énorme volcan au milieu de la carte, des rochers massifs, des plages de sable blanc et bien plus encore. Activision tient à souligner que Caldera est construit sur la même technologie et le même moteur que Call of Duty: Vanguard – ce qui signifie que les deux jeux pourront partager des mises à jour en tandem, rendant l’ensemble du processus d’ajout de nouveau contenu plus fluide pour les joueurs et les développeurs (espérons-le).

Pour montrer ce que la nouvelle carte a à offrir dès les premiers jours de sa disponibilité, le mode Vanguard Royale sera disponible pour tous dès le début de la saison. Cela vous permettra de vous habituer aux camions et biplans AA qui feront partie intégrante de l’expérience Warzone Pacific – comme vous pouvez sans aucun doute le voir sur les écrans intégrés sur cette page.

Dans Vanguard Royale (et, plus tard, un autre mode appelé Vanguard Plunder), seules les armes Vanguard peuvent être utilisées dans les chargements. Cette limite est conçue pour « rationaliser la méta », offrant aux nouveaux joueurs la possibilité de se lancer sans faire face à des chargements complètement maximisés dès le lancement. Pour paraphraser : si vous êtes un nouveau joueur de Warzone, vous n’allez pas vous faire donner le cul par des pros juste à cause des écarts de chargement le jour du lancement.

Pour vous mettre dans l’ambiance de tout cela, de 18 novembre, un nouveau mode à durée limitée appelé Operation: Flashback commencera dans Warzone qui agit comme une sorte de célébration de l’histoire de Warzone jusqu’à présent. Cet événement permettra aux joueurs de revivre les événements des 18 derniers mois de la carte Verdasnk. Un emblème et une carte de visite animée sont proposés à tous ceux qui jouent (et gagnent) Warzone pendant cette période.

Cela mène à un autre événement de 24 novembre à partir de cette date, l’événement Secrets of the Pacific vous permettra de commencer à enquêter sur l’histoire et les traditions de Caldera avant qu’il n’arrive dans le jeu proprement dit. Cela se déroulera à la fois dans Vanguard et Warzone.

Puis sur 30 novembre, on dirait que Verdansk va exploser. Activision, Beenox et Raven prévoient « une fin spectaculaire et appropriée à votre séjour à Verdansk » qui pourrait nous voir « dire au revoir à la ville de Kastovian… pour toujours ? Hmm.

Si vous êtes préoccupé par les progrès, les objets à débloquer, les produits cosmétiques et autres que vous avez débloqués à ce jour et que Warzone migre vers une configuration plus orientée Vanguard, ne vous inquiétez pas. Tous les opérateurs de Vanguard, Black Ops Cold War et Modern Warfare peuvent être utilisés après le lancement de Warzone Pacific, et « votre progression – pour votre niveau de joueur, système de passe de combat, etc. – est synchronisée sur Vanguard, Black Ops Cold War, Modern Warfare et Warzone Pacific, et le système de nivellement saisonnier et de prestige reviendra. » Votre rang militaire sera réinitialisé, mais vous conserverez tout ce que vous avez débloqué à ce jour.

Call of Duty: Vanguard débarque sur PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 et PS5 sur 5 novembre.

