La carte complète de Forza Horizon 5 et la Toyota Supra 2020 dévoilées

Les développeurs de Forza Horizon 5 ont montré de nouvelles séquences de gameplay, y compris une toute nouvelle voiture et une carte complète du jeu. Dans un livestream de 30 minutes, le directeur créatif Mike Brown et le directeur artistique associé Conor Cross ont montré un gameplay de certains des biomes au Mexique dans Forza Horizon 5 et ont annoncé la Toyota Supra GR 2020.

Après avoir présenté la vraie version de la Toyota Supra GR 2020, Brown a donné un bref aperçu de certaines des modifications corporelles que les joueurs peuvent apporter à la voiture, qui, selon lui, seront données aux joueurs très tôt dans le jeu. Après cela, les développeurs ont fait faire un tour à la Toyota Supra à travers une sélection des 11 biomes de Forza Horizon 5, montrant la côte rocheuse, le désert de sable et le désert vivant tout au long de la saison orageuse de l’automne.

L’équipe a également présenté l’une des courses de Forza Horizon 5, le Mulegé Town Scramble, qui a des coureurs qui entrent et sortent des bâtiments sur des chemins de terre dans une petite ville animée. Cette course fait partie du festival Wilds, l’un des six festivals Horizon du jeu, axé sur les courses hors route et hors route.

L’équipe de Forza Horizon 5 a également révélé l’intégralité de la carte du monde du jeu, qui est 50 % plus grande que la carte de Forza Horizon 4. Le monde massif comprend également l’une des autoroutes les plus longues de la série, couvrant presque toute la carte.

Forza Horizon 5 vise à être le jeu le plus grand et le plus diversifié de la série, couvrant une grande variété de biomes à travers le Mexique. Forza Horizon 5 sortira le 9 novembre pour Xbox One, Xbox Series X|S et PC et sera disponible le jour du lancement dans le cadre du Xbox Game Pass.

