La carte complète intéressante de Joshua vs. Usyk, avec l’espagnol Izan Durá

Communiqué de presse

DAZN, la plateforme mondiale de streaming sportif, vient de confirmer tous les détails du grand match de Anthony Josué contre Oleksandr Usyk pour le titre mondial des poids lourds de l’IBF, WBA et WBO. La soirée se tiendra au Tottenham Hotspur Stadium le samedi 25 septembre et pourra être suivie en direct sur DAZN dans plus de 170 pays et territoires à travers le monde, dont l’Espagne.

Dans la soirée, Anthony Joshua jouera à nouveau sa couronne unifiée contre l’ancien champion du monde incontesté des cruiserweight Oleksandr Usyk.

La soirée comprendra également la rencontre des champions du monde WBO Cruiserweight, Laurent Okolie (16-0, 13 KO), qui mettra son titre mondial en jeu, pour la première fois face à son challenger obligatoire, Dilian Prasovic (15-0, 12 KO), après sa victoire écrasante au sixième tour contre Krzysztof Glowacki à Wembley SSE Arena en mars.

Après avoir décroché le titre mondial à son seizième combat, l’invaincu de 28 ans, natif de Hackney et surnommé « The Sauce », a suivi les traces de ses compatriotes Tony Bellew, David Haye et Johnny Nelson, tous détenteurs de couronnes mondiales dans la catégorie des 200 livres.

VOULEZ-VOUS VOIR CE COMBAT GRATUITEMENT SUR DAZN ? CLIQUEZ ICI. VOUS AVEZ UN MOIS D’ESSAI GRATUIT.

Le Monténégrin Prasovic, ancien champion du monde junior WBO des cruiserweight, est classé numéro un mondial sur l’instance dirigeante, ayant remporté ses quinze combats depuis qu’il est devenu pro en octobre 2014, avec douze de ces victoires provenant de l’instance dirigeante. .

Un autre des grands moments de la soirée sera interprété par l’ancien champion du monde WBA des super-moyens, Forgeron de Callum (27-1, 19 KO), qui reviendra sur le ring en mi-lourd contre Lénine Castillo (21-3-1, 16 KO) suite à sa perte de points face à la superstar mexicaine Canelo lvarez au Texas en décembre dernier.

Campbell Hatton (3-0, 0 KO), prometteur boxeur léger de Manchester, continue de façonner sa carrière professionnelle lors de son prochain combat contre l’Espagnol Izan Dura (3-7, 0 KO) lors de son premier match de six rondes prévu, après sa confortable victoire aux points contre Jakub Laskowski au Fight Camp.

Le roi albanais Florian Marku (8-0-1, 6 KO) cherchera à s’appuyer sur son impressionnante victoire par élimination directe contre Rylan Charlton sur l’undercard de Joshua contre Pulev en décembre dernier pour défier les Milanais. Maxime Prodan (19-0-1, 15 KO) pour le titre international IBF des poids welters.

Enfin, le poids moyen invaincu de Chicago Christophe Ousley (12-0, 9 KO) affrontera le Russe Khasan Baysangurov (21-1, 11 KO) pour le titre intercontinental WBA ; tandis que le poids lourd léger ukrainien Daniel lapin (4-0, 0 KO) affrontera Pawel Martyniuk (4-7, 4 KO) en six rounds.

L’intégralité du panneau d’affichage principal de la soirée peut être suivi en direct sur DAZN, avec commentaires et analyses en espagnol, et également à la demande après sa diffusion sur la plateforme.