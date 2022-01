La carte d’autographes Tom Brady Rookie arrive aux enchères et pourrait rapporter 2 millions de dollars !

Une carte dédicacée incroyablement rare de Tom BradyLa saison 2000 des recrues de la NFL vient d’être mise aux enchères… et TMZ Sports a appris qu’il pourrait se vendre pour 2 000 000 $ !!

La carte classique présente la signature authentique de TB12 sur le devant, avec lui dans un uniforme extérieur des Patriots … et le dos de la carte contient ses statistiques de l’époque où il était quarterback au Michigan.

La carte dédicacée de la recrue du GOAT est déjà l’une des cartes les plus appréciées de l’industrie… ce qui en fait l’un des objets les plus convoités qu’un collectionneur amateur puisse posséder.

Brady – qui a été repêché par l’organisation des Patriots. avec le 199e choix au total – aurait l’une des carrières les plus décorées en tant que quart-arrière de l’histoire de la NFL … remportant un record de 7 championnats du Super Bowl et 3 récompenses MVP (et ce n’est pas fini).

Tom a également mené la Nouvelle-Angleterre à 16 titres de division au cours de son mandat avec l’équipe … et il a joué dans 13 matchs de championnat de l’AFC – en remportant 9 d’entre eux.

La carte sera disponible chez MINT25/Lelands … et ne soyez pas surpris si cette carte bat des records !