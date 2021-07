in

BlockFi

La carte de crédit BlockFi Visa Bitcoin Rewards est prête à être déployée sur les 1 500 premiers sur la liste d’attente

La société de services de crypto-monnaie BlockFi a lancé sa toute première carte de crédit avec récompenses cryptographiques en partenariat avec Visa.

Les titulaires de carte gagneront 1,5% en Bitcoin

La carte, qui est surnommée la carte de crédit BlockFi Rewards Visa Signature, permettrait à ses détenteurs de gagner 1,5% en Bitcoin pour chaque achat.

Les titulaires de carte recevront un taux de récompenses Bitcoin de 3,5% pendant les 90 premiers jours et sont également éligibles pour gagner 2% en Bitcoin sur les dépenses annuelles supérieures à 50 000 $.

Pour chaque transaction effectuée par les titulaires de carte, BlockFi leur remet des récompenses Bitcoin qui sont transférées sur le compte d’intérêt BlockFi (BIA) du titulaire de la carte.

La carte de crédit de récompenses a été annoncée pour la première fois l’année dernière par BlockFi. La liste d’attente, lancée par le cabinet en décembre 2020, a désormais rassemblé près de 400 000 personnes.

BlockFi et ses partenaires ont commencé à distribuer des cartes de crédit aux clients figurant sur leur liste d’attente.

La carte de crédit BlockFi offre plusieurs avantages, tels que des bonus de trading et un programme de parrainage. Il n’a pas non plus de frais annuels.

La société de cryptographie prévoit également d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à la carte de crédit. Ceux-ci incluent la possibilité de payer avec stablecoin, l’ajout de nouveaux marchands et catégories pour augmenter le taux de récompense et des améliorations des applications mobiles.

Terry Angelos, vice-président directeur et responsable mondial des technologies financières chez Visa, a déclaré que les programmes de récompenses cryptographiques sont convaincants pour accueillir les utilisateurs dans l’économie cryptographique.

«Les programmes de récompenses crypto sont un moyen convaincant d’impliquer les consommateurs dans l’économie de la crypto. Nous sommes ravis de voir des programmes comme la carte BlockFi Rewards Visa®, qui offrent des récompenses pertinentes pour la communauté croissante des utilisateurs de devises numériques.

Le co-fondateur de BlockFi, Flori Marquez, a ajouté que la carte permettrait aux gens de récupérer plus facilement des Bitcoins lors de leurs achats quotidiens.

Lancé en 2017, BlockFi est l’un des principaux prêteurs de crypto-monnaie avec différents produits allant des prêts adossés à des crypto-monnaies aux comptes productifs d’intérêts. En mars, la société a levé 350 millions de dollars en financement de série D, ce qui l’a portée à une valorisation de 3 milliards de dollars. Il a également levé 435 millions de dollars supplémentaires à une évaluation de 5 milliards de dollars en juin.

Visa poussant l’adoption des devises numériques

Visa est connue pour sa forte présence sur la scène des crypto-monnaies. Après s’être associée à plus de 50 entreprises pour lancer des cartes de crédit, l’entreprise étend rapidement l’adoption des monnaies numériques.

La société a récemment annoncé que ses cartes liées à la cryptographie avaient généré des dépenses d’un milliard de dollars au cours des six premiers mois de 2021.

Visa a également révélé que la plate-forme de dérivés cryptographiques FTX rejoindrait son programme Fintech Fast Track. Le programme Fintech Fast Track de Visa vise à rendre la crypto-monnaie plus pratique pour les dépenses des consommateurs et des entreprises.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.