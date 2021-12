La carte de Mariah Carey de sa fille Monroe vous fera fondre

C’est la période la plus merveilleuse de l’année — et pour Mariah Carey, le cadeau de sa fille en est la preuve.

La reine de Noël, qui partage des jumeaux de 10 ans marocain et Monroe avec ex-mari Nick canon, s’est récemment rendue sur Twitter pour montrer fièrement une carte réconfortante qu’elle a reçue de sa fille pour célébrer une étape importante dans la musique.

« Félicitations maman pour le #1 [for] la milliardième année ! », lit-on sur la carte, publiée sur les réseaux sociaux le 20 décembre. Monroe, qui a écrit son doux message à l’encre rouge, a poursuivi « Je t’aime maman, pour-evah ! » Elle a également fait référence à la superstar matriarche comme « la meilleure maman de tous les temps ».

Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, le tube de Mariah en 1994, « All I Want for Christmas Is You », a non seulement de nouveau dominé les charts, mais est actuellement la plus grande chanson du monde, selon Billboard. Son single de vacances a dominé à la fois les charts Billboard Global 200 et Billboard Global Excl. Graphiques américains du lundi 20 décembre.