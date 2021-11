La carte de Warzone vient sous forme de patch de veste

La carte Caldera de Call of Duty: Warzone ne devrait pas sortir avant le mois prochain, mais un étrange teaser vient d’une veste de cadre, a rapporté Charlie Intel jeudi.

Pelle Sjoenell, le directeur de la création chez Activision Blizzard, a partagé un patch assez particulier cousu dans sa veste: une disposition de la carte Caldera de Call of Duty: Warzone. Oui, c’est une façon assez étrange de révéler quelque chose comme ça, mais amusant quand même. En regardant de plus près la photo, elle fait référence à la carte sous le nom d’Opération Alpha et la situe dans les années 1940. Cela a du sens, car cela permettrait à Caldera de bien s’aligner avec Call of Duty: Vanguard pour une promotion croisée.

Découvrez par vous-même la photo de Caldera dans Call of Duty: Warzone ci-dessous. Cependant, vous aurez probablement besoin d’une loupe ou d’un télescope pour distinguer tous les détails. Mon conseil est de plisser les yeux après avoir agrandi l’image.

La carte #Warzone Pacific 👁👃🏻👁 @CallofDuty #Vanguard pic.twitter.com/eGTyW62KQy – Pelle Sjoenell (@pellesjoenell) 4 novembre 2021

Il sera intéressant d’en voir plus sur Caldera dans les semaines à venir, mais Activision Blizzard se concentre probablement sur Call of Duty: Vanguard pour le moment. Nous avons eu la chance de revoir le jeu, le trouvant trop par les chiffres. Même l’humour auto-référentiel effronté ne pourrait pas sage celui-ci.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

10 jeux vidéo les plus vendus de tous les temps