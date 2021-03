La carte des dirigeables de Among Us arrive plus tard ce mois-ci

Par Sherif Saed, Vendredi 19 mars 2021 10h23 GMT

La carte tant attendue du dirigeable Among Us a enfin une date de sortie.

Parmi nous Le développeur Innersloth a révélé que la carte Airship, dévoilée pour la première fois lors des Game Awards de l’année dernière, arrivera le 31 mars.

Le dirigeable est la quatrième et plus grande carte parmi nous, et comporte de nouvelles tâches. Une mise à jour gratuite publiée le même jour permettra également aux joueurs de choisir la salle dans laquelle commencer, d’apporter un système de compte «basique» au jeu et d’ajouter des échelles.

Dans un article de développeur, Innersloth a expliqué pourquoi la mise à jour a pris si longtemps. La popularité soudaine du jeu à la fin de 2020 a vraiment surpris l’équipe.

Parmi nous a toujours été un petit jeu avec une très petite équipe derrière, l’équipe s’est donc efforcée de travailler sur plus de contenu, après avoir initialement décidé de passer à autre chose juste avant qu’entre nous ne fasse un gros coup.

Le travail de l’équipe est également réparti entre le nouveau contenu et la maintenance du jeu en direct, une tâche généralement gérée par une équipe dédiée dans d’autres studios. L’équipe s’agrandit cependant, mais Innersloth recherche des personnes spécifiques qui correspondent à la culture du studio. Compte tenu de la taille déjà réduite de l’équipe, ce type de problèmes éloigne malheureusement les membres clés de leur tâche principale.

Le billet de blog vaut la peine d’être lu si vous êtes un fan, car il donne beaucoup plus de détails sur les défis actuels de l’équipe de développement et sur ce sur quoi Innersloth travaillera ensuite.