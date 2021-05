La carte des écoles «cancérigènes» montre une bombe à retardement d’horreur – avec le cœur du mur rouge le plus touché Politique | Nouvelles

Le comité restreint du travail et des pensions a accepté de lancer sa propre enquête après que les militants ont apporté la preuve que les conditions causées par l’amiante sont le plus grand risque pour la santé et la sécurité au Royaume-Uni. Il intervient alors que le groupe de campagne Airtight on Asbestos qui travaille avec le thinktank ResPublica a produit une carte des écoles britanniques «cancérigènes». Chose choquante, les principaux domaines se trouvent dans l’ancien cœur du mur rouge travailliste qui a récemment été conquis par les conservateurs.

Le principal problème réside dans les écoles dites CLASP construites à bas prix à partir de matériaux légers à la fin des années 1950, 1960 et 1970, lorsqu’elles sont tombées en disgrâce.

Cependant, une caractéristique centrale de la conception – les colonnes revêtues d’acier, qui dans presque tous les cas contenaient de l’amosite, l’un des types d’amiante les plus dangereux.

Lorsqu’elle est perturbée, la substance peut libérer des fibres qui deviennent en suspension dans l’air et, si elle est inhalée, peut endommager le tissu pulmonaire, conduisant au mésothéliome, un cancer incurable responsable de plus de 2500 décès chaque année.

L’ancien ministre Stephen Timms, qui préside le comité du travail et des retraites, a confirmé au Sunday Express qu’ils prévoyaient de lancer une enquête complète à la suite d’une série de correspondances avec le ministre de l’Emploi Mims Davies.

Il a déclaré: «Malgré une interdiction de son utilisation datant de plus de 20 ans, l’amiante fait toujours des ravages, avec plus de 5 000 décès par an. Il est inquiétant de constater que les décès dus à des maladies connexes augmentent parmi les emplois tels que les infirmières et les enseignants.

«Des questions sont soulevées sur la manière dont l’amiante est traité au Royaume-Uni, en particulier par rapport à d’autres pays comme la France. Le Health and Safety Executive (HSE) examine à juste titre comment l’amiante peut être géré de manière plus sûre.

«Le comité se penchera sur cette question plus tard dans l’année, pour s’assurer que les règlements sont aussi efficaces et sûrs que possible.»

Au moins les deux tiers de toutes les structures CLASP sont concentrées dans le nord de l’Angleterre et dans les East Midlands.

Les conseils de comté les plus nombreux sont le Nottinghamshire, le Derbyshire et Durham.

La campagne décrit la situation comme un autre exemple des inégalités régionales qui affligent le Royaume-Uni, estimant que l’ambition du gouvernement de «monter de niveau» doit donner la priorité à leur remplacement urgent.

Gateshead, par exemple, compte plus de 3 fois plus d’écoles avec des structures CLASP que Londres, bien qu’elle n’ait qu’une population de 200 000 habitants.

Le Nord-Ouest est un autre «point chaud» régional selon les données, et a connu plusieurs incidents mettant en évidence les conséquences mortelles de l’exposition à l’amiante.

Il a été établi que 305 enseignants d’autres employés de l’éducation sont morts de maladies liées à l’amiante entre 2001 et 2016.

La campagne a mis en lumière le cas de Bernard Dawson, décédé en 2015 d’un mésothéliome après avoir passé plus d’un demi-siècle à enseigner les mathématiques et les sciences dans les écoles secondaires du Grand Manchester et du Lancashire.

Le père de cinq enfants a été diagnostiqué à la suite de sa retraite en 1984. De même, Michelle Reed avait travaillé comme professeur de français dans des écoles du Nord-Ouest toute sa vie, mourant d’un mésothéliome en février 2017.

La campagne a accusé les politiciens et les ministres d’apathie à propos du premier tueur de santé au travail en Grande-Bretagne, «seulement une poignée de députés» ayant répondu aux lettres d’inquiétude concernant les écoles CLASP dans leurs circonscriptions.

Un porte-parole de la campagne a déclaré: «La source de cette apathie vient du Health and Safety Executive, qui a réussi à persuader le gouvernement et les parlementaires que le régime actuel est parfait.»