La carte du chapitre 3 de Fortnite a peut-être fuité alors qu’Epic taquine de grands changements

Fortnite Chapter 3 est, de l’avis de tous, juste au coin de la rue. Même si Epic n’a pas officiellement confirmé le chapitre 3 par son nom, nous savons que le chapitre 2 se termine le 4 décembre, et il est prudent de supposer qu’un nouveau chapitre avec une nouvelle île nous attend de l’autre côté. Le dernier tweet d’Epic semble faire un clin d’œil aux joueurs qui attendent plus d’indices sur ce qui les attend, et le potentiel d’une toute nouvelle île semble fort. En fait, nous l’examinons peut-être déjà.

Le tease tweeté d’Epic comprend une image de la carte du chapitre 2, mais sa légende accompagnée est le premier signe depuis l’annonce de la finale du chapitre 2 que ce qui se passe de l’autre côté de cette bataille avec la reine du cube pourrait être un tout nouveau monde, un peu comme nous avons vu quand Fortnite est passé au chapitre 2 en 2019. À l’époque, Epic a renvoyé l’île d’origine, nommée Athena, en faveur de l’île actuelle, Apollo, ajoutant des choses comme la pêche, les véhicules et les PNJ au fur et à mesure que le chapitre se poursuivait pour les deux années depuis.

Selon les rumeurs, la prochaine île s’appellera Artemis, et bien que nous enquêtions activement sur la signification mythologique derrière ces conventions de nommage, il convient également de noter que certains joueurs pensent que la carte du chapitre 3 a déjà fuité.

Un croquis fait par des fans d’un « concept » d’île est diffusé en ligne et selon les rumeurs, il s’agirait en fait d’une fuite. C’est parfois le cas, avec Fortnite et probablement d’autres jeux aussi, où des fuites légitimes sont envoyées en tant que « concepts » ou « théories » afin de ne pas brûler les contacts d’initiés. C’est peut-être ce qui se passe avec ce dessin élaboré d’une île qui semblerait correspondre au moule de Fortnite, bien que cela ne signifie certainement pas non plus qu’il s’agit d’une fuite confirmée.

RUMEUR : Cela * POURRAIT * être notre premier aperçu de la carte du chapitre 3 !

Selon u/Edmire2k sur Reddit, Epic travaille sur la carte du chapitre 3 depuis un certain temps maintenant. Ils ont fait un concept basé sur ce qu’ils ont entendu et vu. pic.twitter.com/8tfMo8zKVX – Fortnite News (@SentinelCentral) 25 octobre 2021

La carte présente principalement de nouveaux lieux d’intérêt nommés, bien que, à la manière traditionnelle de Fortnite, réinvente également des emplacements passés tels que Pleasant Park, qui a été présenté dans presque toutes les 18 saisons de Fortnite jusqu’à présent, et Tilted Towers, qu’Epic n’a jamais arrêté taquineries au cours des deux années qui ont suivi sa disparition. Différents biomes et longs ponts de type PUBG ont également du sens, mais gardez à l’esprit que ces idées pourraient simplement venir d’un fan qui a une bonne compréhension de la façon dont Epic conçoit ses cartes.

Il convient toutefois de noter que le même utilisateur qui a conçu le concept sur la base d’un premier rendu Epic dit maintenant que la carte du chapitre 3 est différente, tout en ajoutant que certains POI et tous les biomes devraient apparaître dans la version finale.

Alors que les fuites de Fortnite surviennent presque aussi souvent que les levers de soleil, nous n’aurons pas besoin d’attendre longtemps le début du chapitre 3 et nous pourrons voir la nouvelle île par nous-mêmes. La finale du chapitre 2 commence le 4 décembre à 13 h 00 PT / 16 h 00 HE. Vous pouvez faire la queue dans la liste de lecture de The End avec jusqu’à 15 autres personnes dès 30 minutes à l’avance pour réserver votre place virtuelle pour le spectacle. On s’attend à ce que ce soit l’un des plus grands spectacles que nous ayons jamais vus à Fortnite, alors ne le manquez pas.

