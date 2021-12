La carte graphique d’entrée de gamme d’Intel rivaliserait avec le best-seller de Nvidia | La technologie

En pleine crise des semi-conducteurs, Intel est sur le point de se lancer dans le business des cartes graphiques dédiées, rivalisant ainsi pour le trône de Nvidia et la deuxième place d’AMD.

La carte graphique Arc Alchemist de base d’Intel est revenue sur le devant de la scène car ses spécifications ont été divulguées, y compris le niveau de performances approximatif que l’on peut attendre de ce GPU qui vient concurrencer dans la gamme d’entrée.

Comme partagé par le célèbre leaker Twitter @Tum_Apisak, le GPU s’appellerait Intel Arc A380 (A serait pour Alchimiste) et il arriverait avec 6 Go de VRAM, et une vitesse d’horloge maximale de 2,45 GHz, ce qui est un grand bond par rapport aux vitesses actuelles.

Ce modèle serait le plus basique d’Intel, avec 128 unités d’exécution et, selon la fuite, il aurait des performances équivalentes à celles d’une GTX 1650 Super. Si vous êtes plus qu’AMD, il est similaire à un RX 590, un graphique 2018.

Intel Arc A380 Graphics 2.45GHz 6GBperf 1650S # IntelArc # DG2 – APISAK (@TUM_APISAK) 2 décembre 2021

Quant au reste des fonctionnalités, La carte graphique d’entrée de gamme Intel devrait avoir une interface mémoire de 96 bits et un TDP de 75 W, ce qui en ferait une carte très efficace d’un point de vue puissance/consommation.

Concernant le prix, les rumeurs suggèrent que la carte pourrait coûter environ 179 $, sans être très précis, mais toujours en dessous de 200$.

Ce point, le prix, peut être vital pour qu’Intel fasse un petit pourcentage du gâteau, puisqu’au milieu de la bulle où les RTX 3060 Ti sont vendus à 1 000 euros, s’ils parviennent à lancer un graphique d’entrée de gamme en dessous les 200 euros, cela se vendrait très bien chez les gamers.

Le monde du hardware traverse une période de grande incertitude, pour des raisons indépendantes de son propre marché. Sans stock de consoles ou de cartes graphiques de jeu, les joueurs ne peuvent pas passer à la prochaine génération.

N’oublions pas qu’il y a beaucoup d’acteurs qui veulent renouveler du matériel, et autant de professionnels qui sont dans la même situation, mais avec l’inflation des prix ils ne peuvent pas se permettre d’acheter un GPU de nouvelle génération.

Pour toutes ces personnes, les graphiques Intel seraient une solution idéale, mais seulement s’ils répondent à deux exigences : qu’il y a des stocks et que les prix sont ajustés.