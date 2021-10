La carte NFT de Cristiano Ronaldo devrait être vendue pour 775 000 £ (1 million de dollars) avec un jeton numérique de l’attaquant de Manchester United mis en vente par la maison d’enchères Bonhams

Une carte à collectionner de jetons non fongibles (NFT) de Cristiano Ronaldo devrait être vendue jusqu’à 730 000 £ lors d’une vente aux enchères le mois prochain.

La maison de vente aux enchères basée à Londres Bonhams a annoncé qu’elle allait mettre aux enchères une version unique de la carte de l’attaquant de Manchester United, le jeton numérique devant être frappé par la société Global Fantasy Football Sorare.

Un NFT de Ronaldo pourrait rapporter des frais faramineux d’un million de dollars

Les NFT n’ont pas encore vraiment décollé au Royaume-Uni

Un NFT (jeton non fongible) est une donnée ajoutée à un fichier qui crée une signature unique. Il peut s’agir d’un fichier image, d’une chanson, d’un tweet, d’un texte publié sur un site Web, d’un élément physique et de divers autres formats numériques.

Ils ont pris de l’importance ces dernières années, en particulier aux États-Unis, avec un clip vidéo de la superstar de la NBA LeBron James qui s’est vendu pour 175 000 £ en mars de cette année.

Les NFT n’ont pas encore vraiment décollé au Royaume-Uni, mais cela pourrait encore changer avec la carte de Ronaldo, cinq fois vainqueur du Ballon d’Or, qui sera mise aux enchères plus tôt le mois prochain.

Nima Sagharchi, responsable de l’art numérique chez Bonhams, a déclaré à Currency.com : « La vente de la carte Ronaldo est une première pour nous, mais à mesure que nous développons nos activités dans le domaine des NFT et de l’art numérique, c’est un domaine que nous espérons développer. à l’avenir.

Un NFT de LeBron vendu pour un prix ridicule l’année dernière

«Les cartes à collectionner sportives sont évaluées et collectées depuis plus d’un siècle, et 2021 est en grande partie l’année de la carte sportive avec des cartes physiques représentant Lebron James, Luka Dončić et Tom Brady chacune ayant déjà vendu pour des millions de dollars.

« La carte Ronaldo proposée est unique et, en tant que l’un des plus grands joueurs de l’ère moderne, sans doute la carte la plus souhaitable du jeu », a ajouté Sagharchi.

La vente aux enchères débutera le 1er novembre et se terminera le 11 novembre.

La maison d’enchères a déclaré qu’elle acceptait l’éther de crypto-monnaie comme moyen de paiement.