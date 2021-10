La carte Starbucks est désormais rechargeable avec Crypto, un géant du café explorant la tokenisation via la blockchain

Paiements et marchands

La carte Starbucks est désormais rechargeable avec des crypto-monnaies, le géant du café explore la tokenisation via la blockchain

Le géant du café Starbucks (SBUX) basé à Seattle a annoncé un chiffre d’affaires de 8,15 milliards de dollars au quatrième trimestre.

Lors de son appel aux résultats, le président et chef de la direction, Kevin Johnson, a déclaré qu’ils approfondissaient sa relation numérique et élargissaient sa portée grâce à des partenariats de paiement avec PayPal et Bakkt.

Ce partenariat permet désormais à un client de « recharger sa carte Starbucks avec une gamme de crypto-monnaies, notamment Bitcoin, Ethereum et autres en convertissant des devises numériques en monnaie physique et en rechargeant sa carte Starbucks », a-t-il déclaré.

Il a également parlé de l’utilisation de la technologie blockchain pour améliorer les services numériques, permettre aux clients d’échanger de la valeur entre les marques, de s’engager dans des expériences plus personnalisées et d’échanger d’autres points de fidélité contre des étoiles chez Starbucks.

« Grâce à la blockchain ou à d’autres technologies innovantes, nous explorons comment tokeniser les étoiles, créer la possibilité pour d’autres commerçants de connecter leur programme de récompenses à Starbucks Rewards », a déclaré Johnson.

En tirant parti de ses capacités numériques, Starbucks a augmenté d’environ 30 % le nombre de ses membres Starbucks Rewards actifs pendant 90 jours, qui représentent les clients les plus fidèles et les plus engagés de l’entreprise, pour atteindre 24,8 millions de membres.

Bitcoin Stash de MicroStrategy dépasse les 7 milliards de dollars

Outre Starbucks, la société d’intelligence économique MicroStrategy qui détient Bitcoin dans son bilan a également publié ses résultats financiers du troisième trimestre qui montrent qu’elle a acheté 8 957 BTC au cours de ce trimestre, portant ses avoirs totaux à plus de 114 000 BTC d’une valeur de plus de 7 milliards de dollars aux prix actuels.

La valeur comptable de la réserve de Bitcoin de la société était de 2,406 milliards de dollars avec une perte de valeur cumulée de 754,7 millions de dollars.

MicroStrategy a également déclaré un chiffre d’affaires de 128 millions de dollars. « Nous sommes rentables, nous générons une marge opérationnelle très saine et je suis très satisfait de la stabilité et de la maturité de cette activité », a déclaré le PDG Michael Saylor.

Au cours du troisième trimestre, la société a également offert 500 millions de dollars de billets garantis de premier rang, une option «plus créative» que l’émission de dette convertible, avec un taux d’intérêt annuel de 6,125% dans une offre privée pour financer davantage d’achats de Bitcoin.

Commentant les discussions réglementaires autour de Bitcoin, Saylor a déclaré :

« Il n’y a aucune intention d’empêcher les institutions de posséder cet actif. » « Il a été qualifié d’actif numérique effrayant, spéculatif ou d’actif de réserve de valeur. »

