La Casa de los Famosos : Comment regarder en direct 24h/24 ?

Telemundo La Casa de los Famosos : Comment voir ce qui se passe dans la maison en direct 24h/24 ?

Si vous êtes ici, c’est parce que vous voulez voir tout ce qui se passe à La Casa de los Famosos 24h/24. Je vous dis que vous êtes au bon endroit pour voir ce que font les dix-sept célébrités : Pablo Montero, Christian de la Campa, Celia « Celi » Lora, Uriel del Toro, Stephanie « Tefi » Valenzuela, Cristina Eustace, Roberto Romano, Gaby Spanic , Jorge Aravena, Kimberly Flores, Anahí Izali, Christian Estrada, Daniel Vargas, Gisella Aboumrad, Kelvin Noé Renteria, Verónica Montes et Kevin Renteria.

Toutes les célébrités qui sont dans la maison devront relever plusieurs défis pour devenir le gagnant de 200 mille dollars. Ils devront suivre les règles, gagner des matchs, surmonter des défis et faire tout ce qu’il faut pour éviter l’élimination et gagner de l’argent.

Chaque épisode de l’émission de téléréalité Telemundo sera diffusé du lundi au vendredi à 19 h HE. Dans chaque épisode, qui durera deux heures, les téléspectateurs apprécieront en famille d’en savoir plus sur l’être humain qui se cache derrière ces personnages célèbres :

Kevin Renteria Il est l’un des finalistes de la cinquième saison d’Exatlón États-Unis.

Alicia machado Elle est actrice, mannequin et ancienne Miss Univers. Elle est célibataire et sans engagement.

Jorge Aravena est un acteur de renom né au Pérou, élevé au Venezuela et avec une trajectoire de plus de 30 ans au Mexique avec de nombreux feuilletons et concours. Cet ancien champion de motocross arrive à La Casa de los Famosos prêt à démarrer les moteurs avec l’attitude que rien ni personne ne va l’arrêter.

Fleurs de Kimberly Elle est mannequin, danseuse et préparatrice physique du Guatemala. Épouse du chanteur mexicain Edwin Luna, leader du groupe de Monterrey Trakalosa, son célèbre mari est prêt à s’occuper de sa petite fille tandis que Flores donne tout pour être le vainqueur de La Casa de los Famosos.

Anahi Izali est une actrice, mannequin et influenceuse de renom originaire d’Acapulco qui porte fièrement ses racines afro-caribéennes héritées de sa grand-mère dominicaine. Avec des apparitions réussies dans des émissions de téléréalité, Izali avoue que La Casa de los Famosos sera le bon endroit pour tomber amoureux de tout le monde.

Estrada chrétienne est un ancien footballeur des États-Unis qui a participé à des émissions de téléréalité telles que “The Bachelorette Party”, qui entrera dans La Casa de los Famosos à un moment très spécial de sa vie alors qu’il est sur le point de devenir père avec sa petite amie Ferka .

Daniel Vargas est un influenceur et créateur de contenu numérique colombien qui vit actuellement au Mexique. Ce jeune homme à succès avec de nombreux followers sur TikTok et Instagram, est célèbre pour ses vidéos humoristiques, de danse et de lipsync, et prépare déjà ses premières chansons pour se lancer en tant qu’interprète musical.

Gisella Aboumrad est une actrice et comédienne mexicaine célèbre pour ses apparitions dans des productions telles que « Corazón Valiente », « Pasión Prohibida », « Sin Senos Sí Hay Paraíso » et récemment « La Suerte de Loli », où elle a donné vie au personnage de Rox, le présentateur populaire de “Despertar LA” sur Global Radio Group.

Véronique Montes est une actrice talentueuse qui a réalisé son rêve d’enfant après être devenue une actrice de renom avec des apparitions réussies dans plusieurs feuilletons et séries telles que “El Señor de los Cielos”, qui l’a rendue populaire après avoir joué le célèbre personnage de La Condesa avec Rafael Amaya .

Il y a aussi les célébrités suivantes : Pablo Montero, Christian de la Campa, Celia lora, Uriel del toro, Tefi Valenzuela, Cristina Eustace, Roberto Romano et Gaby Spanic.

Entrez ici pour voir La Casa de los Famosos en direct, 24 heures sur 24.