Telemundo “La Casa de los Famosos” diffuse ce jeudi 23 septembre ?

La Maison des Célèbres en est à sa cinquième semaine. Cette semaine, nous avons cinq nominés et parmi eux se trouvent Alicia Machado, Celia Lora, Cristina Eustace, Christian Campa et Jorge Aravena. En plus d’un formidable complot que certains habitants ont monté qui a même été sanctionné. Mais ce n’est pas tout. Un nouvel habitant est venu à la maison. Tellement de drame que de nombreux téléspectateurs ne veulent pas manquer ce qui peut arriver ensuite. L’émission est diffusée du lundi au vendredi mais ne sera malheureusement pas diffusée ce jeudi 23 septembre.

Il s’avère que La Casa de los Famosos ne diffuse pas ce 23 septembre car la musique latine est célébrée aux Latin Billboard Awards sur Telemundo. La Casa de los Famosos est généralement diffusée du lundi au vendredi à 19 h HE et se termine à 21 h HE.

Ce qu’il faut savoir :

PROGRAMME: La Maison des Célèbres

HEURE: 19 h HE

ENDROIT: Enregistré au Mexique

CANALISER: Telemundo

POPULATION: Alicia Machado, Celia Lora, Christian Campa, Cristina Eustace, Gabriela Spanic, Jorge Aravena, Pablo Montero, Verónica Montes, Manelyk González, Roberto Romano et Gisella Aboumrad.

Terrain dans la Maison des Célèbres

L’intrigue a été menée par Roberto Romano. À l’aide de lentilles et de morceaux de papier avec les noms de leurs camarades de classe, ils ont commencé à planifier à qui ils allaient donner des points le soir des nominations. Plan qui allait à l’encontre des règles de la maison. Ainsi, la veille au soir, La Jefa a appelé tous les habitants au confessionnal pour les avertir que s’ils exécutaient le complot, il y aurait des sanctions. Donc c’était ça. Les célébrités ont voté comme elles l’avaient prévu, donc leurs votes ne comptent pas.

Voici les votes des célébrités de cette semaine :

Christian de la Campa a nommé Celia Lora avec 2 points et Gaby Spanic avec 1 point. Ces votes ont été annulés.

Giselle Aboumrad a nommé Jorge Aravena avec 2 points et Roberto avec 1. Cristina Eustace a donné 2 points à Celia Lora et Gaby Spanic avec 1. Kelvin Renteria a voté pour Jorge Aravena et Gaby Spanic. Ces votes ont été annulés.

Gaby Spanic a nommé Alicia Machado avec 2 points et 1 point pour Christian de la Campa. Pablo Montero a nommé Celia et Gaby Spanic. Ces votes ont été annulés. Verónica Montes a donné 2 points à Alicia et Christian 1. Jorge Aravena a donné 2 points à Cristina Eustace et 1 à Kelvin. Celia Lora a nommé Alicia avec 2 points et 1 pour Pablo. Alicia Machado a nommé Gaby pour Celia. Ces votes ont été annulés.

Roberto Romano a nommé Gaby et Celia. Ces votes ont été annulés.

Les cinq nominés : Alicia Machado (6), Celia Lora (2), Jorge Aravena (2), Cristina Eustace (2) et Christian de la Campa (2).