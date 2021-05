La casa de papel se termine avec le tournage de sa dernière saison – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

La fin de La casa de papel se rapproche de plus en plus. Netflix a annoncé la fin du tournage de la cinquième et dernière saison de la série à succès créée par Álex Pina. Et il l’a fait en partageant une photo avec le casting vêtu des combinaisons rouges caractéristiques et avec tous les membres du groupe armés jusqu’aux dents.

L’enregistrement a été très complet, depuis qu’il a commencé en août de l’année dernière. “Ce qui a commencé comme un vol, a fini par être une famille”, a écrit le service de streaming avec la photo. “Merci à tous les fans d’avoir fait partie de la Résistance, nous avons hâte de vous montrer comment cette histoire se termine”, conclut le message du compte américain Netflix.

Les adieux au groupe du professeur, Tokyo, Denver, Stockholm et compagnie sont également passés par le compte officiel espagnol du service de streaming … avec un message plus concis et avec une saveur beaucoup plus indigène. “Laissez les paellas traverser la Banque d’Espagne: la Résistance a terminé le tournage de # LCDP5”, ont-ils écrit à côté de la même photo.

Dans cette cinquième partie, il y aura deux nouveaux ajouts, ceux de Miguel Ángel Silvestre («Velvet») et Patrick Criado («Red Eagle»). Revenez également pour le coup final Úrsula Coberó (Tokyo), Álvaro Morte (Le professeur), Itziar Ituño (Lisbonne), Pedro Alonso (Berlin), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stockholm) .

Aussi dans cette dernière saison de la série sont Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marseille), Belén Cuesta (Manille), Fernando Cayo (Colonel Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palerme), Najwa Nimri (Inspecteur Sierra) et José Manuel Poga (Gandía).

Pina revient en tant que showrunner, en plus d’apparaître en tant que producteur exécutif avec Jesús Colmenar et Cristina López Ferraz. Javier Gómez Santander dirige l’équipe de scénarisation, tandis que la cinquième saison sera dirigée par Jesús Colmenar, Koldo Serra et Álex Rodrigo.

Source: Cependant