La Casa de Papel se termine ce 3 décembre et Spin-Off est né | INSTAGRAM

A cette époque, les fans de la célèbre série de Netflix, ‘La Casa de Papel’, est très excité parce que le série aura enfin un résultatCependant, il y a aussi un peu de nostalgie sachant que tout va finir.

Cependant, nous avons des nouvelles qui pourraient vous remonter le moral encore plus, un nouveau spin-off dans laquelle l’histoire de Berlin, qui sortira en 2023 et dont l’acteur interprète, Pedro Alonso, sera le protagoniste.

Il s’intitulera « Berlin » et répondra aux demandes des fans qui souhaitaient que son personnage s’étoffe un peu plus, devenu l’un des favoris du public, malgré le fait qu' »il n’est pas avec nous » dès la deuxième saison, dans laquelle il a perdu la vie.

C’est pourquoi même si la fiction principale touche à sa fin Pedro Alonso Il est très heureux et reconnaissant d’avoir pu entrer en contact avec tant de personnes dans le monde qui voulaient la continuation du frère bien-aimé du professeur.

De son côté, la plateforme de streaming a également publié une vidéo partageant cette incroyable nouvelle, dans laquelle on montre ce qui s’en vient pour le personnage adoré qui a déjà sa propre avance.

Dans certains chapitres de la maison de papier, nous avons pu voir des souvenirs ou des flashbacks où nous pouvons voir un peu plus l’histoire du personnage mais bien sûr que dans le spin Off, il sera couvert de manière beaucoup plus large.

Il y a beaucoup de matière pour continuer avec l’univers créé par Alex Pina, on pense même qu’il pourrait y avoir plus de Spin Offs différents, une idée qui ne semble pas folle du tout et qui pourrait devenir réalité.

Bien que nous ne connaissions pas les détails de l’intrigue de fond, ils sont très excités, au cas où il y aurait de nouvelles histoires à raconter sur cet univers, nous vous les apporterons ici dans Show News, où nous promettons que vous découvrirez les détails qui sont connu.

Pour l’instant, nous attendrons la première de la maison de papier ce 3 décembre sur Netflix.