La cascade de bus d’Emily Blunt, partie 2, était «si réelle», John Krasinski craignait de «mettre son mariage en danger»

Il y aura de légers spoilers pour A Quiet Place Part II dans cette histoire, alors arrêtez de lire maintenant si vous voulez entrer dans le film aussi propre que possible.

L’un de mes éléments préférés sur les deux films A Quiet Place à ce jour est tout ce que John Krasinski essaie de faire pratiquement, et même à huis clos. Bien sûr, ses menaces extraterrestres se font avec CGI lorsqu’elles doivent être affichées à l’écran. Mais Krasinki peut arracher suffisamment de tension au calme de son environnement, ou à la menace d’un bruit potentiel, sans avoir à investir dans un budget d’effets. Mais un coup de A Quiet Place Part II qui est largement présenté dans la bande-annonce de la suite vous épatera lorsque vous apprendrez que Krasinski l’a cloué en une seule prise… et a jeté sa femme, Emily Blunt, et quelques jeunes acteurs dans le grand bain.