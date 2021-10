La cascade de voiture suspendue ‘AGT’ de Jonathan Goodwin a mal tourné en vidéo

Lire du contenu vidéo

Jonathan GoodwinL’horrible cascade de voiture qui a mal tourné était tout aussi choquante que cela en avait l’air – que vous pouvez maintenant voir ici dans la vidéo de l’accident qui est déchirant à regarder.

TMZ a obtenu des images du moment où la cascade a commencé jeudi lors d’une répétition « AGT: Extreme », et le moment où Goodwin s’est retrouvé pris en sandwich entre deux voitures … entraînant une énorme boule de feu à exploser, et Goodwin étant transporté à l’hôpital dans un état.

Regardez le clip — vous voyez le casse-cou professionnel suspendu dans les airs dans une camisole de force … avec les deux véhicules également suspendus de chaque côté de lui. Lorsqu’ils libèrent les voitures – qui commencent alors à se diriger vers Goodwin – ils décrochent également son harnais.

Goodwin était censé tomber sous les voitures avant qu’elles n’entrent en collision, mais le timing était faux… et il a été écrasé entre elles alors qu’elles se rapprochaient. Après cela, il est tombé au sol et s’est cogné la tête – mais cette vidéo, heureusement, ne montre aucune de ces conséquences noueuses.

Comme nous l’avons signalé … Goodwin ne réagissait pas au début, et les gens sur le plateau de la production pensaient qu’il avait été tué. Il est finalement venu à, cependant, tout en étant transporté par avion vers un hôpital voisin, où il a été opéré. Nous savons qu’il a été emmené dans une unité de traumatologie, mais son état reste incertain à ce stade.

NBC a confirmé la gravité de l’accident … et a offert ses pensées et ses prières à la famille de Goodwin. Le gars est un cascadeur de longue date et un artiste d’évasion – il est apparu dans la version régulière de ‘AGT’ avec des cascades défiant la mort avant sa migration vers ce spin-off.