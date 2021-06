La casquette de Netaji manquante au Fort Rouge ? Voici ce que le ministère de la Culture a à dire

La casquette a été exposée au musée Subash Chandra Bose en 2019 par PM Modi lui-même lors de l’inauguration du musée. (Tw/Suparno Satpathie)

Quelques jours après le tollé suscité par la casquette manquante de Netaji Subhash Chandra Bose au musée du Fort Rouge, le ministère de la Culture a publié une déclaration clarifiant la question. Le ministère de la Culture a déclaré que la casquette appartenant à Netaji n’avait pas disparu comme prétendu, mais qu’elle avait été prêtée au Victoria Memorial à Kolkata avec deux douzaines d’artefacts supplémentaires.

« Le ministère de la Culture a précisé que les informations diffusées dans les médias concernant les objets disparus de Netaji Subhas Chandra Bose sont totalement fausses. Le ministère a déclaré qu’une exposition avait été inaugurée au Victoria Memorial à Kolkata le 23 janvier de cette année pour commémorer le 125e anniversaire de la naissance de Netaji Subhas Chandra Bose où ces objets étaient exposés. Ces artefacts ont été prêtés par le Red Fort Museum par l’ASI au Victoria Memorial après avoir suivi une procédure appropriée dans laquelle un protocole d’accord formel a été signé entre les deux organisations », a déclaré le ministère dans un communiqué.

Le ministère a également déclaré que les artefacts avaient été envoyés au Victoria Memorial avec une escorte et une assurance appropriées. « Le protocole d’accord est valable 6 mois et peut être prolongé d’un an. Ces artefacts ont été envoyés à Kolkata avec une escorte et une assurance appropriées. Le ministère a en outre déclaré que le prêt et l’emprunt d’antiquités et d’expositions sont un exercice régulier entre les musées. Dans ce cas, l’ASI et la VMH sont sous le contrôle administratif du ministère de la Culture », a déclaré le ministère.

La casquette appartenant à Netaji a été offerte au Premier ministre Narendra Modi par la famille Bose. La casquette a été exposée au musée Subash Chandra Bose en 2019 par PM Modi lui-même lors de l’inauguration du musée.

Il est extrêmement regrettable de constater que la casquette de Netaji, qui a été personnellement placée par le Premier ministre @narendramodi, est désormais absente du musée du Fort Rouge de Delhi. Que le bon sens prévale…

Que la grâce divine soit…#Netaji Zindabad !!

Jai Hind !! SS pic.twitter.com/dceuMFgNHe – Suparno Satpathy (@SuparnoSatpathy) 27 juin 2021

Le ministre de la Culture de l’Union, Prahlad Patel, a également exclu l’absence de la casquette. «La casquette de Netaji Subhas Chandra Bose et son épée sont totalement en sécurité. ASI a prêté 24 objets liés à Netaji au Victoria Memorial Kolkata. Ceux-ci ont été offerts pour l’exposition organisée à l’occasion du 125e anniversaire de la naissance de Netaji. Ceux-ci seront bientôt ramenés », a-t-il déclaré.

