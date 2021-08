La cassure de SOL met en évidence une tendance à la hausse, le prix pourrait atteindre 300 $ dans les prochains mois, selon l’analyste PrimeXBT

in

Le graphique SOL présente tous les signes d’une poursuite classique de la tendance haussière. Cela peut être vu à la fois sur ses graphiques quotidiens et hebdomadaires, le graphique hebdomadaire montrant un motif de drapeau haussier plus évident qui pourrait voir les prix se diriger vers 300 $ dans les mois à venir.

Les fondamentaux soutiennent également le prix de SOL qui continue de monter en flèche, la hausse de TVL soutenant l’appréciation des prix. De plus, le lancement de Wormhole amènerait des utilisateurs d’autres chaînes dans l’écosystème Solana et augmenterait le nombre d’utilisateurs sur DeFi et NFT basés sur Solana.

Par conséquent, l’augmentation de SOL doit être attribuée à l’utilisation accrue de NFT et DeFi dans le réseau blockchain à haut volume. Alors que le rallye vers le haut a été soutenu par de forts volumes et des prix élevés, un autre facteur a été la montée en flèche du sentiment social.

Solana a même dépassé Uniswap pour devenir le 10e plus grand crypto-actif par capitalisation boursière et une grande partie de cette course a été attribuée à l’euphorie croissante de la vente au détail sur l’altcoin. Le jeton se négociait juste en dessous du niveau de prix de 75 $ au moment de la publication. Solana, avec Cardano, semblait être l’une des rares crypto-monnaies à s’être complètement rétablie à partir du 19 mai.

Ce mouvement de prix actuel rappelle l’époque où MATIC a connu sa première croissance explosive de TVL fin avril, qui a vu son prix augmenter cinq fois en un mois.

Je pense que nous verrons la même chose avec SOL. Des temps extrêmement optimistes sont à venir, déclare Kim Chua, analyste de PrimeXBT.

À propos de Kim Chua, analyste de marché principal PrimeXBT :

Kim Chua est un spécialiste du commerce institutionnel avec une expérience réussie qui s’étend aux grandes banques, notamment Deutsche Bank, China Merchants Bank, et plus encore. Plus tard, Chua a lancé un fonds spéculatif qui a régulièrement atteint des rendements à trois chiffres pendant sept ans.

Chua est également une éducatrice dans l’âme qui a développé son propre programme de trading pour compte propre afin de transmettre ses connaissances à une nouvelle génération d’analystes. Kim Chua suit activement de près les marchés crypto et traditionnels et est impatient de trouver de futures opportunités de trading et d’investissement alors que les deux classes d’actifs très différentes commencent à converger.

