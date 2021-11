La cassure du drapeau haussier de Bitcoin suggère plus d’avantages ; Soutien à 57 000 $

Bitcoin a rebondi à 66 000 $ lundi, effaçant partiellement les pertes de mercredi dernier. Les graphiques techniques signalent une impulsion imminente à partir d’un modèle de continuation haussier.

« BTC est sorti du modèle Flag, et la dynamique d’achat devrait se poursuivre », a déclaré MintingM, une société de gestion d’actifs cryptographiques basée à Mumbai, dans son rapport hebdomadaire sur le marché. « Bitcoin pourrait franchir la barre des six chiffres au quatrième trimestre. » Un drapeau haussier représente la consolidation après une tendance haussière notable. C’est une pause qui recharge généralement les moteurs des taureaux pour un mouvement continu à la hausse. La défense de 62 500 $ de vendredi et la reprise qui a suivi ont établi un autre plus bas plus élevé sur le graphique quotidien et renforcé la cassure du drapeau confirmée lundi dernier. L’indice de force relative (RSI) à 14 jours est biaisé haussier avec une impression supérieure à 50. La résistance immédiate est vue à 68 990 $, le record atteint mercredi après la publication de données d’inflation américaine plus chaudes que prévu. La décision a été rapidement annulée, les prix tombant à 62 500 $ en raison des craintes renouvelées d’une hausse des taux plus rapide de la part de la Réserve fédérale. Eqonex, une bourse de cryptographie basée à Singapour, prévoit un rallye à 88 000 $. Eqonex a mentionné 58 500 $ comme niveau à défendre pour les taureaux au cours de son week-end. newsletter, tandis que MintingM a cité 58 000 $ comme soutien clé.