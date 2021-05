La Castañeda fête ses 30 ans à bascule – El Sol de México

La Castañeda est pratiquement revenue sur scène. Le groupe mexicain a offert un concert en streaming ce week-end, qui malgré les revers a convaincu ses adeptes.

Le spectacle a commencé avec une heure de retard, car la plate-forme présentait des problèmes de connexion à l’heure convenue. “Caméra qui me ferme le métro”, “Vous ne pouvez rien voir”, “Faites quelque chose!”, “Support, support”, “mieux acheter sur eTicket”, ont déclaré les commentaires dans le chat sous la fenêtre de streaming.

Ticketmaster Live, a annoncé après 40 minutes de problèmes avec la plateforme la transmission du spectacle à 21h30.

Stranger’s Sect est la première chanson que le groupe interprète. Les membres sont sortis vêtus de leurs tenues caractéristiques qui pourraient bien être portées lors d’un Halloween, accompagnés de danseuses et showgirls costumés.

Le remède, comme le titre était intitulé l’émission, était un message où le groupe proposait à ses fans de reprendre de l’énergie pour faire face à la nouvelle réalité après la pandémie.

“Un câlin d’ici de La Castañeda, en cette rare nuit”, a déclaré Salvador Moreno, chanteur et leader du groupe. «C’est un nouveau changement, un début, un changement mental. Nous les exhortons donc à changer ce qui est nécessaire pour que cette nouvelle étape de purification commence pour tous ».

Gitano demente et Ciudad psicótica faisaient partie de la setlist que le groupe a présentée et avec elle, ils ont tourné des chansons pour célébrer leurs trois décennies d’expérience dans le rock en espagnol.

Lors du spectacle, La Castañeda a pris un moment pour se souvenir de Sax, le musicien membre de The Damn Neighborhood décédé en mars dernier de Covid-19. “Merci pour tout ce que vous nous avez donné”, a commenté Moreno avant d’interpréter Ángel de las sombra, tandis que des images du saxophoniste apparaissaient en arrière-plan.

Récemment, la Journée internationale de l’art a été célébrée, ils ont donc profité de cette date pour parler du début d’une nouvelle étape dans ce domaine. «Nous célébrons ce moment important pour proposer une nouvelle renaissance de la vie et des relations. Et voici La Castañeda, avec cette proposition », a commenté le chanteur avant de chanter Ámbar.

Pendant plus d’une heure et demie, le groupe a interprété d’autres chansons telles que Transfusión et Tloque-Nahuaque, en plus d’interagir avec le public à travers l’écran et de profiter de chaque occasion pour envoyer une bonne énergie.