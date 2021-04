La Castañeda se prépare pour son prochain spectacle en streaming – El Sol de México

Depuis sa création en 1989, le groupe mexicain La Castañeda a reflété la folie de l’être humain à travers ses chansons. Lorsqu’ils traversent des périodes aussi compliquées que celles que nous avons vécues l’année dernière, ils considèrent que leur travail d’artistes acquiert une plus grande pertinence, car à travers leur travail ils peuvent contribuer à panser les blessures collectives laissées par la pandémie Covid-19.

“La responsabilité de cette colère n’incombe pas à la culture ou à la musique, mais c’est un baume, et parfois c’est beaucoup plus. Surtout la musique, cela aide les gens à se reconnecter et à se connecter avec des situations anciennes ou à se souvenir de leurs proches”, a déclaré Chava Moreno, fondateur du groupe.

“Je crois que la musique accompagne les gens et nous-mêmes en tant que musiciens. Elle a marqué différentes étapes de notre vie, donc à travers elle nous pouvons nous référer à des temps meilleurs ou même être avec des êtres chers qui ne sont plus dans ce domaine terrestre. C’est l’un des les arts les plus essentiels de l’homme. “

Oz, le guitariste du groupe, a souligné que leurs chansons sont nées précisément avec l’intention d’être un accompagnement dans la vie de leurs adeptes, c’est pourquoi ils se sont toujours concentrés sur leur travail transcendant au-delà des limites de la musique.

N’OUBLIEZ PAS SAX

Pour continuer à l’écoute de leurs fans, ils préparent l’émission en streaming Lo cura, qui se tiendra ce samedi 1er mai à 20h30 via la plateforme Ticketmaster Live.

Dans cet événement, en plus d’évoquer leurs succès, ils rendront hommage à son collègue et ami de La Maldita Vecindad, Sax, décédé le 14 mars des suites de complications du COVID-19.

“Nous allons dédier la chanson Ángel de las sombra à notre ami et frère, qui nous a accompagnés sur de nombreuses scènes pendant de nombreuses années.”

