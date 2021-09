La ‘Castlevania Advance Collection’ a été classée pour Switch à Taïwan

En juin, on a découvert comment un “Collection Avancée Castlevania” avait été évalué par l’Australian Classification Board.

L’éditeur était répertorié sous le nom de Konami et l’auteur était “M2” – le plus connu ces dernières années pour avoir réédité divers classiques rétro sur Switch. Cela a suivi avec une version PC du jeu classée en Corée du Sud.

Il semble que la dernière classification à Taïwan ait maintenant confirmé la collection pour Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch. À en juger par le titre, la collection devrait inclure Circle of the Moon, Harmony of Dissonance et Aria of Sorrow – bien que rien n’ait encore été officiellement confirmé.

Il ne s’agit que pour Konami d’annoncer la collection maintenant. Seriez-vous intéressé à rejouer à nouveau les entrées Game Boy Advance de Castlevania ? Dites-nous ci-dessous.