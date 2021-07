La castration ralentit le vieillissement de l’ADN

07/08/2021 à 17:54 CEST

Selon une enquête menée par des scientifiques de l’Université d’Otago et d’autres centres universitaires, la castration des moutons mâles affecte directement l’augmentation de leur espérance de vie. La raison en serait un retard dans le vieillissement de l’ADN, basé sur une série de principes qui pourraient également être efficaces chez l’homme.

L’espérance de vie chez les mammifères est connue pour être légèrement plus élevée chez les femelles. Cependant, les mécanismes qui soutiennent longévité en fonction du sexe ne sont pas clairs à l’heure actuelle.

La nouvelle recherche a parcouru un long chemin à cet égard, en identifiant que mâles castrés présentent différents changements épigénétiques qui ralentir le vieillissement de l’ADN. De cette façon, ils augmentent leur espérance de vie par rapport aux spécimens intacts.

La épigénétique étudie l’effet des changements environnementaux, des conditions de vie et d’autres modifications qui affectent l’expression des gènes, marquant leur activation ou leur désactivation.

Les horloges épigénétiques Ce sont des outils spécifiques dans ce domaine, qui permettent d’estimer avec précision l’âge chronologique et d’identifier les facteurs qui influencent la vitesse de vieillissement.

La méthylation de l’ADN et son rôle dans le vieillissement

Pour obtenir ces informations, ils se basent sur les méthylation de l’ADN, un processus par lequel des groupes méthyle sont ajoutés à l’ADN, modifiant sa fonction. La méthylation de l’ADN est essentielle au développement normal, mais elle a également des implications pour un certain nombre de processus importants, tels que le vieillissement.

En vieillissant, la méthylation de l’ADN perd de sa force en termes généraux : sa perte est proportionnelle à l’âge. Par conséquent, l’horloge épigénétique est un biomarqueur prometteur du vieillissement, car elle repose sur un processus permettant d’obtenir des résultats fiables.

Aujourd’hui, la nouvelle recherche publiée dans eLife a réussi à cerner l’horloge épigénétique des moutons, découvrant comment la méthylation de l’ADN influence le vieillissement et, surtout, comment ce processus est ralenti dans le cas des mâles stérilisés.

Les chercheurs pensent que cette découverte peut avoir un impact similaire sur d’autres mammifères, et même sur les humains. De plus, ils ont déjà observé des changements similaires chez les rongeurs et d’autres animaux, après avoir analysé plus de 200 espèces pour cerner leur horloge épigénétique.

Les androgènes sont la clé

Selon un communiqué de presse, élimination des androgènes ce serait la cause principale qui expliquerait pourquoi les mâles stérilisés vivent plus longtemps que les mâles intacts : les androgènes ou hormones sexuelles mâles entraînent un vieillissement accéléré chez les mâles.

Dans les spécimens castrés, au contraire, il y a une diminution de son impact et une augmentation des caractéristiques de l’ADN féminin et les étiquettes chimiques qui le marquent.

Les spécialistes ont découvert que les mâles et les femelles ont des schémas de vieillissement de l’ADN très différents chez les moutons. Ils ont observé que, bien qu’étant des mâles, les spécimens castrés présentaient un grand nombre de caractéristiques femelles sur des sites d’ADN spécifiques.

Et le plus important est peut-être qu’ils ont vérifié que les segments d’ADN les plus touchés par la castration correspondent aussi aux comportement des récepteurs hormonaux mâles chez l’homme, en première approximation de ce que serait la vérification d’un effet similaire chez les hommes.

Référence

La castration retarde le vieillissement épigénétique et féminise la méthylation de l’ADN au niveau des loci régulés par les androgènes. Victoria J Sugrue, Joseph Alan Zoller, Pritika Narayan, Ake T Lu, Oscar J Ortega-Recalde, Matthew J Grant, C Simon Bawden, Skye R Rudiger, Amin Haghani et al. eLife (2021) .DOI : https : //doi.org/10.7554/eLife.64932

Photo : Illustration d’une molécule d’ADN méthylée au niveau de ses deux cytosines centrales. La méthylation de l’ADN joue un rôle important dans la régulation épigénétique du gène, marquant son développement et son vieillissement. Crédit : Christoph Bock, Institut Max Planck d’informatique, Wikimedia Commons.