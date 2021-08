La Catalogne accepte de promouvoir la candidature aux Jeux Olympiques. d’hiver

in

08/03/2021 à 18:28 CEST

Le gouvernement catalan a accepté de promouvoir le projet Candidature Pyrénées-Barcelone aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 sur la base de critères de « durabilité environnementale, d’équilibre et de cohésion territoriale », en tirant parti des infrastructures existantes.

Le président de la Generalitat l’a expliqué ce mardi lors de la conférence de presse après la réunion du Conseil exécutif, Père Aragonès, et la porte-parole de l’exécutif catalan, Patrícia Plaja. L’objectif de la candidature est de maximiser le rendement économique et social “au-delà de la célébration” de l’événement.

“Ils n’ont pas besoin d’avoir 15 jours et de partir, mais nous avons besoin d’un plan de développement”, a souligné aragonais, qui a promis de “travailler ensemble” avec les territoires et régions de Catalogne pour concevoir la stratégie. Le projet intégrera des mécanismes de participation citoyenne, parmi lesquels figure la possibilité de tenir une consultation pour obtenir le maximum de consensus possible.

Le Gouvernement créera également une Commission interministérielle, rattaché au ministère de la Présidence, pour préparer le projet de candidature et établir les lignes directrices pour l’organisation des mécanismes de participation citoyenne. Cette commission établira chaque année un rapport sur les actions menées et l’état d’avancement des travaux préparatoires.

Afin d’atteindre le maximum de consensus, une table de représentation territoriale sera créée au sein de la commission, composée, entre autres, de représentants de la Generalitat et par les membres des conseils de comté, le Provinces de Lleida, Gérone et Barcelone, du La mairie de Barcelone, du Zone métropolitaine de Barcelone et de Conseil général d’Aran. Les entités environnementales ou intéressées par la durabilité économique, sociale et territoriale peuvent également participer aux réunions.

Finalement, L’accord du Gouvernement prévoit la création d’un bureau technique, rattaché au Secrétariat Général du Sport et de l’Activité Physique, qui préparera le projet de candidature suivant les principes de participation citoyenne, de cohésion territoriale, de perspective genre et inclusive et de durabilité environnementale.

Cet organisme échangera des informations dans le domaine du sport, notamment dans les compétitions internationales, et réalisera une une analyse de les défis que représente la présentation d’une candidature olympique pour la Catalogne.

La direction de ce bureau sera en charge de promouvoir l’internationalisation du sport catalan à tous les niveaux et la promotion de la Catalogne, en plus de promouvoir le sport féminin et d’adopter des mesures pour ordonner la ségrégation horizontale entre les sexes des disciplines sportives.