La Catalogne approuve ses budgets à temps pour la première fois depuis une décennie

23/12/2021

Le à 15:39 CET

Xabi Barrena

Ces palais vétérans qui ont erré ce jeudi dans le Parlement détecté les nuances de chêne dans la saveur de la session plénière qui a conduit à l’approbation finale des budgets de la Generalitat d’ici 2022. Depuis le 23 décembre et en vigueur le 1er janvier. Cela semble évident et facile, mais cela ne s’est pas produit depuis plus d’une décennie. Une saveur vieillie pour laquelle chacun cherche un adjectif. Un débat placide, calme, voire ennuyeux, chose rare dans la politique catalane de ces deux décennies.

Le pacte du gouvernement bipartite d’ERC et de Junts avec les ‘comuns’ (qui permettent l’approbation grâce à leur abstention) suppose déjà en soi un point de moins d’ébullition polémique dans l’hémicycle que si l’accord avait été sanctionné, comme tout le monde disait vouloir , mais personne n’a postulé, avec la COUPE. Et si l’on ajoute à cela que la séance a commencé à 12 heures après l’accord entre les partis du Gouvernement et le premier parti du Parlement, le PSC, pour la répartition des postes dans le renouvellement des organes de la Genaralitat tout se traduit par un calme chicha.

Les socialistes, bien sûr, ont continué à ne pas soutenir les comptes. Alicia Romero, la porte-parole socialiste, a profité de ses raisons pour défendre ses 327 amendements et critiqué les doublons dans les « conselleries »… et a même affirmé que le projet de Jaume Giró l’avait déçue. Il s’est conformé aux minimums, étant donné qu’il a commencé sa propre intervention en reconnaissant que « c’était une bonne nouvelle qu’il y ait des budgets et que ceux-ci entrent en vigueur lorsqu’ils jouent, quelque chose qui ne s’était pas produit depuis l’époque du » président « Montilla & rdquor ; , a-t-il affirmé. La critique maximale autorisée est qu’il s’agissait de budgets « convergents ». Quelque chose que Marta Vilalta (ERC) n’était pas content et a essayé de nier plus tard.

La COUPE brise la somnolence

Le contrepoint est venu des anciens partenaires (ou le sont-ils encore ?) de la CUP. La députée Eulàlia Reguant les a vues et a réussi à baptiser cette nouvelle atmosphère qui flottait dans la salle. Il était clair pour lui que ça sentait les années 90, et il a récupéré ce terme d’entente entre CiU et le PSC qui est devenu connu sous le nom ‘sociovergencia’. Mais l’inclusion dans l’équation ERC dynamise lexicalement la phrase. « Le PSC ne vote pas sur les budgets car la Catalogne ne peut pas permettre cette photo à trois », a déclaré Reguant comme image de la participation des socialistes en marge du pouvoir autonome.

Et critique directe d’Aragonès. « Vous avez dit que nous étions les partenaires préférés, mais, pour faire quoi? Depuis que nous avons conclu le pacte d’investiture, dont vous êtes le ‘président’, lui a rappelé Reguant, « nous ne sommes d’accord sur rien d’autre », a-t-il condamné.

Le CUP, a-t-il ajouté, « continue de leur demander de revenir au point de départ, de jeter les bases d’une nouvelle attaque avec l’Etat pour mettre fin au conflit politique ». la ‘esquerrasociovergencia’ (le néologisme des temps nouveaux) avances & rdquor; imprenable.

Reguant s’est permis de recommander Aragonès un temps de réflexion de Noël, car, maintenant que les lettres ont été distribuées, « ce gouvernement n’adopte aucune motion de confiance & rdquor;, en référence à l’un des points de l’accord d’investiture par lequel le ‘président’ doit subir un débat, en 2023, lorsque ils sont accomplis deux ans de travaux de la table de dialogue et de négociation. Ça oui. C’est maintenant à Aragonès de décider de se soumettre ou non à la procédure.

De retour avec 52%

Le porte-parole économique de Junts, l’ancien président de la Chambre de Barcelone, Joan Canadell, a opté pour son ton habituel de troisième voie. Il a exigé, comme les anticapitalistes, de jeter les bases de « l’attentat », et que sa majorité soit de 52%, c’est-à-dire le mouvement indépendantiste, mais, en même temps, a montré son soutien à ces budgets qui sont approuvés grâce aux « comuns » fréquemment décriés par lui. Le reste du discours, très dans sa ligne. Plainte de « l’éperon fiscal » qui, a-t-il prédit, ce 2022, « dépassera les 20.000 millions d’euros ».

L’architecte technique des comptes, le « conseller », clôturé Jaume Giró qui a cueilli le fruit de la placidité matinale. Avec un discours doux des formes et emphatiquement souverain en toile de fond, il a également prôné cette majorité de 52% et s’est engagé à y revenir en juillet, lorsque les budgets 2023 seront abordés.