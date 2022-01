La Catalogne continuera pendant encore 14 jours avec un couvre-feu

01/05/2022 à 13:35 CET

La Cour supérieure de justice de Catalogne (TSJC) a autorisé la prolongation du couvre-feu et l’interdiction des réunions de plus de dix personnes pendant encore 14 jours, jusqu’au 21 janvier, comme l’a demandé la Generalitat pour stopper la montée des infections à coronavirus et réduire la pression sur les soins.

Dans une ordonnance, la troisième section de la chambre contentieuse de la Haute Cour catalane entérine l’extension de ces restrictions, qui portent atteinte aux droits fondamentaux, à laquelle le Parquet ne s’est pas opposé à cette occasion, considérant que la situation actuelle de la pandémie présente des caractéristiques « assez défavorables » et qu’il est nécessaire de garantir de manière adéquate la défense des soins de santé.

Ainsi, le couvre-feu s’appliquera jusqu’au 21 janvier entre une et six heures du matin dans 132 villes catalanes -parmi elles Barcelone, villes métropolitaines et autres capitales de province – avec plus de 10 000 habitants et une incidence cumulée sur 7 jours supérieure à 250 cas pour 100 000 habitants, ainsi que celles dites « communes insulaires », qui jouxtent les villes à forte incidence.