La Catalogne financera « pour la première fois » des baby-sitters publics pour les enfants jusqu’à 14 ans

30/12/2021 à 19h20 CET

PE

Le Département de l’égalité et des féminismes de la Generalitat a annoncé que financera « pour la première fois » des services publics de garde d’enfants pour les enfants et adolescents jusqu’à 14 ans.

Dans une déclaration jeudi, le ministère a expliqué que reversera 20 millions d’euros aux mairies et conseils départementaux d’offrir des services de garde à proximité et en dehors du temps scolaire.

La ministre Tània Verge a demandé que La Catalogne « reconnaît la responsabilité des gouvernements, des collectivités locales et de tous les citoyens envers les soins, les démocratiser et pérenniser les politiques de garde d’enfants. »

Le gouvernement cherche à devenir co-responsable des soins car il veut « générer du temps pour les personnes dont ils s’occupent, qui sont avant tout des femmes », ce qui renforcera leur participation au marché du travail et aux espaces de loisirs.

Ils auront la préférence d’accès familles monoparentales, la mères et tuteurs victimes de violences sexistes, femmes au chômage de longue duréepas plus de 52 ans, femmes migrantes, les familles avec d’autres responsabilités de soins accréditées et les familles avec un niveau de faible revenu« , même si l’accès universel aux services sera favorisé.

Verge a célébré que « des emplois de qualité sont créés pour les personnes qui étaient déjà engagées dans la prestation de soins, qui sont avant tout des femmes, ou qui veulent s’y consacrer », a-t-il expliqué.

L’expérience professionnelle des personnes qui se consacrent à la garde d’enfants sera reconnue et accréditée, et des échanges locaux et de proximité seront créés.

« Nous voulons que le travail de soin sorte de l’informalité et de la précarité », a souhaité la directrice générale de Care, Time Organization and Equity, Núria Vergés.

La secrétaire des Féminismes, Montserrat Pineda, a défendu que les services sont offerts par les mairies et les conseils régionaux : « Il a été décidé de favoriser les politiques locales car ce sont celles qui sont proches des citoyens. Nous souhaitons créer un réseau de soins municipaux et de proximité ».

Le transfert, financé par un plan du ministère de l’Égalité, sera effectué aux municipalités de plus de 20 000 habitants et aux conseils de comté, en le répartissant en fonction de la population âgée de 0 à 14 ans dans chaque territoire et du nombre moyen de familles monoparentales. en Catalogne, en évaluant d’autres particularités telles que la dispersion géographique ou la ruralité.