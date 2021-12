La Catalogne prévoit de demander 12 662 millions au Fonds de liquidité en 2022

25/12/2021 à 20h30 CET

.

La Generalitat envisage d’emprunter à Fonds de liquidité autonome (FLA) un total de 12 662 millions d’euros en 2022, un montant légèrement moins que les 13 014 millions demandés en 2021.

Des sources du ministère de l’Économie de la Generalitat ont assuré qu’il s’agissait du montant que l’on s’attend à demander l’année prochaine.

Un total de 11 138 millions d’euros de ce montant sera utilisé pour faire face au remboursement de la dette, principalement pour couvrir les remboursement des prêts des années précédentes du FLA et d’autres mécanismes de liquidité autorisés par l’État, mais aussi pour faire face à d’autres échéances de dette.

L’État a lancé ces instruments fin 2012, en pleine crise financière, pour aider les collectivités à disposer de liquidités à un moment où la Marchés financiers ils étaient fermés aux problèmes de dette des autonomies.

D’emblée, ceux les prêts ont été accordés pour dix ans, avec les deux premiers de grâce, bien qu’à partir de janvier 2020 ils soient accordés à douze ans, avec quatre de grâce.

Ainsi, le remboursement des emprunts liés à ces mécanismes de liquidité pèse de plus en plus sur les montants demandés par la Catalogne à la FLA, étant donné que ils s’accumuleront d’année en année rendements de la dette contractée depuis 2012.

Adhéré à la FLA sauf en 2019 et 2020

Le FLA, créé en 2012, en pleine crise financière, sera en vigueur pendant une décennie l’année prochaine. Pendant toutes ces années, la Catalogne a été soumise à ce mécanisme d’apport de liquidités à l’exception de deux ans, en 2019 et 2020, où elle a pu adhérer au Fonds de Facilité Financière (FFF).

La Catalogne a pu accéder à cet autre mécanisme, qui implique des contrôles plus laxistes que le FLA, ayant rempli les années précédentes, c’est-à-dire en 2018 et 2019, avec les trois objectifs de stabilité budgétaire fixés par la loi (déficit, dette et règle de la dépense ).

Selon les données du Trésor, à la fin de 2021, la Catalogne aura reçu un total de 13.552,8 millions d’euros de la FLA, ce qui représente 43,49 % du total des fonds répartis entre les communautés adhérant audit mécanisme.

Idée de retourner sur les marchés

Malgré la dépendance vis-à-vis de la FLA, la Generalitat a toujours voulu revenir sur les marchés financiers, et c’est ce qu’ont déclaré à la fois l’ancien ministre de l’Économie, Pere Aragonès, actuel président de la Generalitat, et l’actuel ministre de l’Économie, Jaume Giró.

La crise créée par le covid-19 a forcé le report des plans de la Generalitat d’émission de dette et ainsi de retour sur les marchés financiers.

Cependant, en juillet dernier, l’agence Cote de crédit Fitch la note de la Generalitat a été relevée de deux crans, de BB à BBB-, avec une perspective stable.

Ainsi, cette agence a cessé de considérer la dette de la Generalitat comme spéculative grade, c’est-à-dire comme junk bond, et l’a placée, une décennie plus tard, en investment grade.

Contexte de covid

Au-delà de cet intérêt à faire preuve de souveraineté financière devant les marchés, la Generalitat continue d’exiger que l’État mette en place un fonds covid également en 2022, pour continuer à couvrir les dépenses extraordinaires générées par la pandémie.

Et c’est que ce fonds d’État a servi à alléger grandement la facture extraordinaire créée par la pandémie, tant en 2020 qu’en 2021, et la Generalitat affirme que le covid-19 et la crise qu’il a déclenchée continueront d’être actifs l’année prochaine et vous doit disposer de ressources extraordinaires pour couvrir cette dépense supplémentaire.