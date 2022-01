La Catalogne prolongera les restrictions de 14 jours supplémentaires

01/03/2022

Beatriz Perez

La Catalogne va prolonger de 14 jours supplémentaires les restrictions actuelles qui sont entrées en vigueur le 24 décembre et qui sont en principe tombées le 9 janvier. Cependant, le gouvernement a décidé de les prolonger et, par conséquent, les restrictions resteront en vigueur en Catalogne au moins jusqu’au 23 janvier.

Les restrictions en vigueur en Catalogne comprennent la fermeture de la vie nocturne, la limitation de la capacité dans les bars et restaurants à 50% à l’intérieur (les terrasses restent à 100 %) et le couvre-feu de 1 h à 6 h du matin (en vigueur dans les communes de plus de 10 000 habitants avec une incidence cumulée sur 7 jours supérieure à 250 cas pour 100 000 habitants).

En outre, la Catalogne dispose également d’un limite de 10 personnes dans les rencontres intérieures et extérieures et une réduction de capacité à 70 % dans le commerce, les sports fédérés, les gymnases et la culture. Et le télétravail demeure une priorité dans l’administration de la Generalitat et Il est fortement recommandé en milieu de travail privé.

Toutes ces restrictions, entérinées par la Cour supérieure de justice de Catalogne (TSJC) depuis le 23 décembre, sont pratiquement celles proposées par le comité consultatif scientifique du covid-19 en Catalogne.

L’objectif de cette extension des mesures est de « maintenir la interaction sociale réduite et la circulation des citoyens, pour stopper la montée des infections et réduire la pression sur les soins dans le système de santé. approuvé demain par le Procicat, dans une résolution qui sera transmise au TSJC, selon un communiqué du gouvernement.

Rejet de la vie nocturne

A la fermeture de la vie nocturne, le secteur le plus durement touché par la pandémie, il n’a pas fallu longtemps avant le rejet total des employeurs. En fait, le secteur s’est tourné vers le TSJC, bien qu’il ait fini par approuver les mesures. Les hommes d’affaires de la vie nocturne et de la restauration ont brandi le prétendu « manque d’efficacité des mesures et des dommages irréparables à ces secteurs, lors de journées aussi importantes que la campagne de Noël », soulignant qu' »il n’y a actuellement aucun foyer associé à ces établissements de loisirs et de restauration ».

Cependant, le tribunal a réitéré qu' »il n’ignorera ni avant ni maintenant la pertinence substantielle » de la pandémie internationale reconnue par l’Organisation mondiale de la santé. le 11 mars 2020, que « c’est lui qui devrait encadrer » ses résolutions, tout en soulignant une nouvelle fois que « le cadre obligatoire » pour examiner le relatif, au moins, aux « valeurs si chères à la vie, à la santé et à la défense d’un soin système, dont les ressources limitées doivent être adéquatement garanties.