La Catalogne voit la fin du couvre-feu le 21 janvier

01/11/2022 à 13:42 CET

Xabi Barrena

Le Gouvernement devine déjà la lumière au bout du tunnel de la sixième vague de covid-19. La porte-parole de l’Executiu, Patricia Plaja, Il a souligné que la croissance verticale des infections à coronavirus a ralenti et a souligné que sous peu (« dans les prochains jours », a-t-il dit) le pic des infections était attendu, « ou au moins l’arrivée d’un plateau », a-t-il déclaré. Tout cela provoque la Govern n’envisage pas d’étendre le confinement nuit, entre 1 et 6 heures du matin, « à condition que les chiffres, jusqu’au 21 janvier », date à laquelle prennent fin les mesures prises jusqu’à présent, « suivent la tendance actuelle ».

Plaja attribué précisément aux restrictions prise, qu’il a qualifiée de « douloureuse », cette début du contrôle des infections pour la variante omicron. « Il était nécessaire de contrôler la propagation lors de ces fêtes », a-t-il déclaré. Plaja a rappelé que, malgré la variante omicron prenant les contagions, « la moitié des admis dans les hôpitaux, ils sont infectés pour la variante delta « . Les soins primaires ont assisté, lundi, à plus de 90 000 consultations sur le covid. Les personnes admises sérieusement ou de manière critique, en réanimation, atteignent déjà 520.

Le gouvernement a demandé un rapport sur la manière dont l’approche de la pandémie devrait être à l’avenir, conformément aux déclarations de Pedro Sánchez sur la future « grippe » du covid.

Quant au reste des restrictions, Plaja n’a pas fixé de date, c’est-à-dire qu’elles pourraient aller de pair avec la chute du couvre-feu, ou non, mais il a indiqué qu’il agirait d’abord sur celles qui affectent des droits, comme la limitation du nombre de personnes qui se réunissent. « L’évaluation du couvre-feu est positive, par le gouvernement », a déclaré Plaja, qui a refusé de donner une date pour le réouverture de la vie nocturne. « Nous n’avons pas la certitude de quand ce sera. Nous le ferons sans précipitation, mais en même temps, sans délai », a-t-il affirmé, conscient que le secteur « est l’un des plus touchés » par la pandémie.

Table de dialogue

Concernant la tenue de la table de dialogue et de négociation entre l’Etat et la Generalitat, Plaja a insisté sur le fait que l’accord doit se tenir au début de l’année. La Commission bilatérale, pour le transfert des pouvoirs, prévoit qu’elle se réunira « fin janvier, au plus, début février », selon la porte-parole.

D’autre part, la porte-parole a annoncé que mercredi le gouvernement présentera le pacte national pour le catalan. « Ce qui est recherché avec ce pacte, c’est le consensus maximum possible, entre les partis et les entités », a déclaré Plaja, qui a révélé que le Executiu avait établi des contacts avec le PSC, sans entrer dans le détail du résultat de ces contacts.