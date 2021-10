La catastrophe biblique de Sodome aurait été causée par un météore

11/10/2021 à 18:56 CEST

Une équipe d’archéologues de différents centres universitaires a trouvé des preuves de l’impact d’un bolide (surtout un météore brillant) qui a explosé dans les airs dans la région de la vallée du Jourdain il y a environ 3 700 ans, avec une énergie mille fois supérieure à celle de la bombe d’Hiroshima : il aurait détruit une grande ville de l’âge du bronze située sur le site archéologique de Tall el-Hammam en Jordanie. Avec le temps, l’événement est devenu la légende biblique de Sodome racontée dans la Genèse.

Selon un communiqué de presse de l’Université de Caroline orientale, l’une des institutions qui ont participé à la recherche, il existe des preuves solides qui soutiennent l’hypothèse d’un événement cosmique de ces caractéristiques : par exemple, une grande partie du carbone organique découvert parmi les vestiges analysés est de la suie, tandis que de nombreux matériaux de construction ont été retrouvés pratiquement fondus. Cela indique que des températures supérieures à 2000 degrés Celsius auraient été enregistrées, impossible à atteindre avec la technologie disponible sur Terre à cette époque.

Dans le même temps, selon des recherches récemment publiées dans la revue Scientific Reports, des traces de platine, d’iridium, d’or, de zirconite et de chromite, des composants inhabituels dans la période historique indiquée, ont été découvertes. En particulier, le iridium est crucial pour identifier les probables impacts cosmiques, car il est extrêmement rare sur Terre et est considéré pratiquement comme une « matière extraterrestre ».

Une énorme explosion aérienne

Il est estimé que grandes explosions de corps célestes dans l’atmosphère Ils peuvent être encore plus dangereux et dommageables que ceux qui laissent des empreintes physiques spécifiques, telles que des cratères. Apparemment, cela aurait été le cas de l’événement qui aurait pu déclencher la légende de Sodome.

Les scientifiques croient que souffle d’air elle peut être comparée à une explosion en 1908 au-dessus de Toungouska, en Russie, où un bolide de 50 mètres de large a généré des conséquences similaires. Cependant, l’événement qui a eu lieu en Jordanie a eu un fort impact sur une large zone géographique, notamment sur des dizaines de kilomètres à la ronde.

Pour les archéologues, la collision a non seulement complètement détruit la ville située dans l’actuelle Jordanie, mais aurait également causé la hypersalinité des eaux dans toute la région. Cela expliquerait pourquoi 120 agglomérations dans un rayon de 25 kilomètres ont été abandonnées, pendant une période comprise entre 300 et 600 ans après l’épidémie : s’agissant de populations vouées à l’agriculture, elles ont dû abandonner de force la zone car les terres étaient rendues inutiles. Dans ce but.

Sujet connexe : Une météorite pourrait favoriser la propagation du christianisme.

Connexion possible aux conditions de la mer Morte ?

En creusant un peu plus, les experts estiment que le phénomène aurait même pu contribuer à la haute salinité de la mer Morte, situé au nord-est de la région touchée par le souffle d’air. D’autres chercheurs spécialisés dans les interprétations bibliques soutiennent que les observations relatées dans la Genèse sont cohérentes avec une explosion cosmique, bien qu’à l’heure actuelle il n’y ait aucune preuve scientifique que la ville détruite était vraiment Sodome de l’Ancien Testament.

Pendant ce temps, dans le Bible il est indiqué que Sodome a été détruite avec Gomorrhe, comme une sorte de « punition divine » pour l’attitude libertine de ses habitants, notamment en ce qui concerne leurs pratiques sexuelles. Bien que cela ne puisse être confirmé, il semble clair que la région de Tall el-Hammam a subi un choc cosmique qui a changé sa fortune à jamais.

Référence

Une explosion aérienne de la taille de la Tunguska a détruit Tall el-Hammam, une ville de l’âge du bronze moyen dans la vallée du Jourdain, près de la mer Morte. Bunch, TE, LeCompte, MA, Adedeji, AV et al. Rapports scientifiques (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1038/s41598-021-97778-3

photo: Le rendu montre à quoi auraient ressemblé le site et l’explosion lorsque l’événement s’est produit, il y a près de 4000 ans. Crédit : Université de Caroline de l’Est.